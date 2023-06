Checo Pérez: el safety car arruinó nuestra oportunidad en Canadá

Checo Pérez se mostró decepcionado del resultado de sexto lugar que logró en el Gran Premio de Canadá, una competencia donde mantuvo el segundo puesto del campeonato, pero sumó su tercera ocasión fuera del podio.

Sergio Pérez arrancó la competencia desde el circuito Gilles Villeneuve desde la posición 12 luego de la complicada clasificación del sábado donde quedó eliminado en la Q2. Para intentar solventar esta situación la opción fue arrancar con el compuesto duro con la intención de alargar su primera detención dado que los pilotos delante de él tenían la goma media.

El mexicano se mostró conservador al arranque y salvo un intento por adelantar al Ferrari de Carlos Sainz prefirió ser cauto y conservar su puesto esperando el desgaste del resto. La misión se complicó en la vuelta 13 cuando George Russell impactó su Mercedes contra el muro; aunque el británico logró llegar a pits control de carrera ordenó la salida del coche de seguridad.

Esto permitió que el pelotón delante del mexicano, que en su mayoría tenía medios, fuera a los pits sin perder mucho tiempo. Esto arruinó la posibilidad de Pérez de aprovechar la goma dura.

Al ser cuestionado sobre si el coche de seguridad afectó su estrategia, el mexicano dijo: “Si, totalmente. El neumático duro estaba tomando temperatura en ese momento y comenzaba a degradar el medio para los pilotos que estaban adelante, en ese momento se abrió la brecha y pudieron poner la temperatura”, expresó el mexicano a las cámaras de FOX Sports donde sentenció: “En general no tuvimos el ritmo que esperábamos”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El segundo golpe en contra de Pérez fue cuando Ferrari decidió mantener en pista a Charles Leclerc y Carlos Sainz con los medios, mientras el resto fue a boxes. Esto le impidió al mexicano ganar dos posiciones que esperaba tener, pero los de Maranello sorprendieron ascendiendo al cuarto y quinto y prolongando los neumáticos amarillos hasta la mitad de distancia de carrera.

“No teníamos mal ritmo, pero no podíamos atacar. Si atacaba más sobrecalentaba, no tenía agarra porque me sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien que pasó porque no teníamos ritmo ante los Ferrari”

“No ha sido nuestra mejor pista. Hemos tomado direcciones equivocadas con la puesta a punto. Tenemos que pensar y regresar mas fuertes a la próxima carrea”, finalizó el mexicano.

