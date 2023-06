Verstappen, sobre Pérez: "Sin mí sería muy diferente para Red Bull"

Max Verstappen y Sergio Pérez continúan con realidades opuestas en la temporada 2023 de Fórmula 1 tras una nueva sesión de clasificación complicada para el piloto de Guadalajara en Montreal, donde no logró ir más allá de la Q2 y finalizo 12º.

Se trata de la tercera ocasión consecutiva en que Pérez no clasifica a la Q3 en una jornada de sábado, una racha que comenzó con su accidente en la Q1 del Gran Premio de Mónaco.

Por el contrario, Verstappen acumula tres victorias y tres pole positions consecutivas, habiendo logrado la de ayer después de gestionar a la perfección junto a su equipo las difíciles condiciones de pista y climáticas que se presentaron en el Circuito Gilles Villeneuve.

"Checo" Pérez, en tanto, sufrió con el ritmo durante todo el sábado, pero además no estuvo con los neumáticos correctos en el momento indicado, lo cual lo llevó a cuestionar la estrategia y las decisiones tomadas de su lado del garaje en Red Bull.

Al ser preguntado en su encuentro con medios de su país sobre su buena clasificación y las dificultades desde el costado del equipo de Pérez para acertar en los momentos cruciales, Verstappen tuvo una particular respuesta: "Bueno, si yo no hubiera estado aquí hoy, obviamente habría sido muy diferente para el equipo. Esa es una forma de verlo".

Respecto a cómo se sentiría en el lugar de Pérez después de tres clasificaciones seguidas sin llegar a la Q3, Verstappen dijo entre risas: "No estaría contento, por supuesto".

Verstappen fue indagado aún más sobre el momento de su compañero de equipo y la diferencia de rendimiento entre ambos, pero el neerlandés no se involucró en lo que ocurre con Pérez: "No es mi problema", aclaró.

"Es algo en lo que ellos (el equipo) pueden tener que trabajar. Pero eso hay que preguntárselo a ellos. Ayer estuve ocupado intentando poner el coche en mejor forma, y en un momento así definitivamente no es algo en lo que pienses. E incluso ahora no lo es. Volveré dentro de un momento, me tomaré un Red Bull y tendré una reunión. Luego iré directamente al hotel y me daré una buena ducha. Y por mi parte, está bien", cerró.

