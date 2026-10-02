Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Checo Pérez complicó su viernes en Malasia con un cambio “muy radical” en su Cadillac

El piloto mexicano terminó el día en la parte baja del clasificador en las prácticas del Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Ashwith S Pai

Después de un alentador fin de semana en Azerbaiyán, Sergio Pérez enfrenta nuevamente la realidad de Cadillac en el primer año del equipo estadounidense en la Fórmula 1.

El piloto mexicano finalizó 22° y último en el primer entrenamiento, con un mejor tiempo personal de 1m40s820, a tan solo 20 milésimas de lo hecho por su compañero, Valtteri Bottas. En la FP2, Pérez fue 21°, solo por delante de Franco Colapinto, cuyo foco de trabajo estuvo puesto completamente en el ritmo de carrera.

Lo sorprendente fue que Checo Pérez terminó el primer día en el circuito de Sepang a siete décimas y media de Bottas en su rendimiento en la segunda práctica libre, aunque tuvo una explicación para ello.

"Probamos algo muy radical de nuestro lado para intentar controlar la degradación de los neumáticos, pero básicamente nos salió mal y ahora simplemente tenemos que volver atrás e intentar encontrar un mejor compromiso", señaló.

Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Photo by: Srinivasa Krishnan

El desgaste de los neumáticos en el trazado malasio ha sido uno de los grandes temas de conversación del viernes ante el desafío que presenta el rugoso asfalto de Sepang.

"Es muy diferente. Coches muy diferentes. Pero el desgaste del circuito... es como si Pirelli hubiera hecho el asfalto. Es increíble", dijo Pérez sobre el regreso de la F1 a Malasia por primera vez desde 2017.

"Obviamente no ha habido mucha actividad aquí últimamente, pero sí, creo que va a ser una carrera muy interesante, con mucha degradación y muchas paradas. Así que sí, será una carrera desafiante".

Sin embargo, el reto no estará solo en controlar la degradación de los neumáticos, ya que las altas temperaturas también pondrán a prueba a pilotos y máquinas en el Gran Premio de Bahréin que se corre en Malasia.

"Creo que será una carrera muy exigente para los coches y, obviamente, también para los pilotos", dijo Pérez a raíz del calor.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Russell avisa que el Mercedes "fuera de ritmo" necesita ajustes en Sepang
Artículo siguiente Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad

Alpine revela por qué la sanción extra a Colapinto en Malasia no podía esperar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Alpine revela por qué la sanción extra a Colapinto en Malasia no podía esperar

Colapinto trabaja para “adelantar muchos autos” el domingo en Malasia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto trabaja para “adelantar muchos autos” el domingo en Malasia
Más de
Sergio Pérez

El mensaje de Checo Pérez sobre un posible cierre de la F1 2026 en una invernal Imola

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
El mensaje de Checo Pérez sobre un posible cierre de la F1 2026 en una invernal Imola

Checo Pérez advierte que Malasia será doloroso para Cadillac al no usar el motor Ferrari ADUO 2

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Checo Pérez advierte que Malasia será doloroso para Cadillac al no usar el motor Ferrari ADUO 2

¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?
Más de
Cadillac

Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1

Checo Pérez advierte que pronto puede pasar "algo malo" por la diferencia de velocidad de los coches

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Checo Pérez advierte que pronto puede pasar "algo malo" por la diferencia de velocidad de los coches

Colton Herta apunta a la F1 para 2028: "Todavía tengo una oportunidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Colton Herta apunta a la F1 para 2028: "Todavía tengo una oportunidad"

Últimas noticias

La F1 es más de cuatro segundos más lenta de lo esperado en Sepang: esta es la explicación

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
La F1 es más de cuatro segundos más lenta de lo esperado en Sepang: esta es la explicación

Lo que aprendimos del viernes del GP de Bahréin en Malasia: Verstappen manda y Alpine lidera la zona media

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Lo que aprendimos del viernes del GP de Bahréin en Malasia: Verstappen manda y Alpine lidera la zona media

Hamilton evita una sanción en parrilla en Malasia, pero Ferrari es castigada por los comisarios

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Hamilton evita una sanción en parrilla en Malasia, pero Ferrari es castigada por los comisarios

Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Briatore denuncia la diferencia de criterio de los comisarios para sancionar a Colapinto y no a Lindblad