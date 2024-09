Leclerc, "frustrado" porque Ferrari "no es lo suficientemente rápido" en Monza

Dado el reciente nivel de la Scuderia Ferrari, el cuarto puesto, a 0,134 segundos de la pole position de Lando Norris, podría considerarse un resultado bastante interesante. Pero en el Gran Premio de Italia, ante los tifosi de Monza y con un SF-24 equipado con un paquete de evolución, este resultado está lejos de satisfacer a Charles Leclerc.

El monegasco, visiblemente frustrado por su posición de salida para la carrera del domingo, se esforzó por ver el vaso medio lleno a última hora de la tarde del sábado cuando habló con Canal+ de Francia.

"No es lo suficientemente rápido", empezó, cuando se le pidió que analizara la sesión. "Me siento frustrado porque durante todo el fin de semana hemos tenido el mismo problema en las curvas 1 y 2, y no hemos conseguido solucionarlo. Así que ahí lo tienen, no podíamos esperar más. Estamos nuy decepcionados, pero así son las cosas".

Especialmente en Monza, donde hay una larga aceleración hasta la primera chicana, la cuarta posición es un lugar desde el que es posible jugarse mucho en la carrera del domingo. Pero Leclerc cree que la situación, sobre todo en términos de ritmo en los stints largos, no le permite decir que Ferrari será capaz de invertir la tendencia y adelantar a McLaren o Mercedes durante el gran premio.

"Sí y no (sobre las chances de invertir la tendencia en la carrera), en ningún caso más que los demás. Hemos estado más o menos en línea con los demás durante el stint largo, así que no mejor que los demás, eso seguro. Después de eso, por supuesto, todavía podemos jugar nuestras cartas mañana porque todos estamos muy cerca en términos de ritmo".

"Pero hay frustración, especialmente aquí en Monza: traemos evos específicamente para este circuito y ni siquiera eso es suficiente para ir por los McLaren. Así que, como dije antes del fin de semana, aún queda mucho trabajo por hacer... Aun así, ha sido un fin de semana que no ha estado a la altura de nuestras expectativas".