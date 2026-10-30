Fórmula 1 GP de México

Leclerc lidera una FP1 en el GP de México de F1 2026 con Checo Pérez 18° y sin Colapinto

Charles Leclerc fue el más rápido para Ferrari en la 1.ª práctica del GP de México de Fórmula 1, seguido por Kimi Antonelli. Checo Pérez se ubicó 18° y Franco Colapinto dejó su lugar a Gabriele Mini.

Federico Faturos

Publicado: 30 oct 2026, 19:34

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de México 2026 de F1 comenzó con el primer entrenamiento libre y Charles Leclerc llevó a Ferrari a lo más alto del clasificador.

El piloto monegasco marcó un mejor tiempo de 1m18s128 para relegar a Kimi Antonelli, de Mercedes, por seis décimas.

Fue una práctica en la que todos los equipos, a excepción de Ferrari, tuvieron en pista a un piloto rookie de la Fórmula 1.

El mejor de ellos fue Frederik Vesti, que finalizó tercero para Mercedes a menos de una décima de Antonelli, seguido de Lewis Hamilton y de Ayumu Iwasa, que condujo el Red Bull de Max Verstappen.

Pierre Gasly finalizó séptimo la FP1 para Alpine, delante de Fernando Alonso, Oscar Piastri, Oliver Bearman y Arvid Lindblad.

Sergio Pérez completó la sesión en la 18.ª posición con su Cadillac, con un mejor tiempo de 1m20s395 obtenido con neumáticos medios.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de México:

La primera práctica libre del fin de semana del Gran Premio de México arrancó con 22 grados de temperatura ambiente y 43 sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, y con todos los equipos —excepto Ferrari— presentando un piloto novato en su alineación.

En diez minutos cumplidos, Antonelli marcaba el camino con una vuelta de 1m20s814 con los neumáticos duros —los C3 de Pirelli—, seguido a dos décimas por el Racing Bulls de Arvid Lindblad.

Checo Pérez disfrutaba de estar en la sexta posición al comienzo, a seis décimas del italiano líder, tras cerrar una vuelta de 1m21s437, también con la goma dura en su Cadillac.

Por su parte, Gabriele Mini, en el Alpine de Franco Colapinto, giraba en 1m22s551 para acomodarse 17° en el clasificador, mientras que Pierre Gasly se encontraba octavo con 1m20s823.

Leclerc llevó la referencia de la sesión a 1m19s197 en su stint inicial, también con los duros, y Antonelli se acercaba a tres décimas del piloto de Ferrari, con Alonso como un sorprendente tercero, a nueve décimas.

Checo Pérez regresó al top 10 en el clasificador con una vuelta de 1m21s215 mientras continuaba con un stint inicial de 14 vueltas. Herta, en el otro Cadillac, era 19° con 1m22s452.

Freddie Slater tuvo que cortar una salida a pista porque el equipo le dejó uno de los elementos de refrigeración en un sidepod. Luego lo enviaron a la pista otra vez, solo para volver a llamarlo a boxes. El británico aún no tenía tiempos en el clasificador.

Hamilton, con la goma dura, llegó a lo más alto del clasificador con una vuelta de 1m19s137 para desplazar a Leclerc y colocar a Ferrari en un 1-2 provisorio antes de que comenzaran las tandas con los neumáticos blandos al entrar en la segunda media hora de la sesión.

El propio Leclerc fue el primero con los blandos —los C5 de Pirelli— y marcó una vuelta de 1m18s128 para regresar al primer puesto. Antonelli, en tanto, quedaba a seis décimas con el mismo compuesto en su Mercedes.

Hamilton hizo su intento con la goma blanda minutos después y quedó en 1m18s866, a siete décimas de lo conseguido por su compañero de equipo, en la tercera posición, seguido de Gasly, que obtuvo una vuelta de 1m19s210.

Tsolov ya había estado entre los diez primeros durante la primera parte de la práctica y regresó allí al girar en 1m19s660 con los blandos para ser décimo, a menos de dos décimas de Lindblad, que era séptimo.

Al entrar en los 15 minutos finales, Vesti aprovechaba el Mercedes de Russell para saltar al tercer puesto, a menos de una décima de la marca de Antonelli, y hacía lo propio con el Red Bull de Verstappen para ser quinto —1m19s113—, aunque con la goma media en el RB22.

La sesión fue neutralizada con el Virtual Safety Car a 13 minutos de la bandera a cuadros, cuando Jak Crawford, en el coche de Lance Stroll, recibió la orden de Aston Martin de detenerse en la curva uno por un problema mecánico.

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