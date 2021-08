Leclerc no entiende el cambio de rendimiento en el Ferrari

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 fue, como mínimo, complicada para Charles Leclerc y Ferrari. El monegasco finalizó en la posición 18 luego de un error a 15 minutos del final de la sesión y que provocó la primera bandera roja, pero con la consecuencia mayor de que no pudo continuar con la simulación de carrera.

En resumen, una tarde poco provechosa para el piloto de Ferrari. En cierto modo inesperado tras una sesión matinal en la que Leclerc había encontrado una gran relación con el SF21. Para complicar las cosas, además del 18º tiempo que dice poco y promete poco en cuanto al resto del fin de semana, vino el error que le llevó a estrellarse saliendo de la chicane tras la recta de Kemmel.

El piloto del número 16 mostró un subviraje en su monoplaza y, por esta razón, Leclerc intentó corregir la trayectoria dirigiendo un ángulo importante hacia la izquierda. En ese momento, con el pie en el acelerador, la parte trasera del Ferrari hizo que Charles perdiera el control del coche, estrellándose contra el muro y rompiendo el alerón delantero y la suspensión delantera izquierda.

Todo lo dañado puede ser reparado, pero significa más trabajo para los mecánicos que a lo largo de la tarde volverán a montar el monoplaza. Sin embargo, no es el comienzo del fin de semana que los hombres del Cavallino Rampante esperaban.

"Fue un día muy complicado, pero creo que lo fue para todos por las condiciones de la pista. Pero, sí, tenemos una noche para trabajar en el coche y volver más fuertes mañana. Obviamente, habría preferido no terminar el día contra el muro hoy, pero es parte de los entrenamientos libres, intentaré no volver a cometer el mismo error durante el fin de semana".

Leclerc destacó que sus sensaciones con el coche cambiaron significativamente entre la sesión matutina y la vespertina, aunque no realizó ningún cambio importante durante las dos sesiones. Ahora, él y los ingenieros de Maranello tendrán que estudiar cuidadosamente los datos para llegar mañana, en los entrenamientos libres 3, con un SF21 de mejor rendimiento, independientemente de las condiciones meteorológicas (se prevé un 80% de lluvia para todo el día).

"Me he sentido cómodo en los entrenamientos de la mañana. Sin embargo, en los entrenamientos libres 2 no lo hice, así que tenemos que entender, porque no hemos cambiado mucho en el coche. Esperamos hacer el trabajo suficiente para mejorar para mañana. Tengo confianza, creo que podemos hacerlo, y entender lo que ha ido mal".

"Las condiciones eran difíciles hoy y creo que serán las mismas durante el resto del fin de semana. Sólo tenemos que intentar adaptarnos a la situación lo antes posible, para intentar tener una buena puesta a punto tanto en seco como en mojado. Una vez que lo hayamos conseguido, estaremos preparados para tener un buen fin de semana", concluyó Leclerc.