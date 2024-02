Las sensaciones iniciales de Leclerc tras conducir el Ferrari SF-24

Tras la presentación de Ferrari el martes , el monegasco se unió a su compañero de equipo, Carlos Sainz , para dar las primeras vueltas con el nuevo coche en el circuito de pruebas de Ferrari en Fiorano, aunque sólo fueron un puñado de giros.

Leclerc explicó en la presentación que su trabajo en el simulador con el nuevo coche sugería que el equipo había dado un "importante paso adelante", pero era demasiado pronto para decir si el coche real coincidía perfectamente con esa valoración.

Al comparar sus sensaciones con el SF-23 del año pasado durante el shakedown, el ganador de cinco grandes premios de F1 reveló que el SF-24 resultaba más fácil de conducir en el circuito privado de Ferrari.

Sin embargo, advirtió que esto no reflejaba necesariamente el rendimiento general, afirmando que sólo había dado "tres vueltas con las cámaras pegadas alrededor del coche y sin llegar realmente al límite".

"Recuerdo que después de la primera vuelta el año pasado, o si no fue la primera vuelta, fueron las primeras tres, cuatro vueltas, no estaba realmente contento con el comportamiento del coche", explicó Leclerc.

"El coche era muy, muy difícil de conducir. Este año, el coche se siente más sano y en un mejor lugar".

"Por otro lado, quiero insistir en que eso no significa nada en cuanto a la competitividad del coche , porque si otros equipos han dado un paso adelante en términos de tiempo por vuelta, entonces puede ser un coche más fácil de conducir, pero si no es lo suficientemente rápido, no será lo suficientemente rápido en la pista".

"Así que en términos de competitividad, es muy difícil. En cuanto a las sensaciones reales de las primeras vueltas, diría que este año he tenido mejores sensaciones que el año pasado".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

Leclerc añadió que puede que haya que esperar hasta después del Gran Premio de Australia, en marzo, para que Ferrari entienda realmente cuál es su posición en la jerarquía de 2024, debido a la singularidad de los circuitos de Bahréin, Arabia Saudita y Melbourne.

Vinculó esto a sus experiencias de la temporada pasada, en la que citó que el rendimiento del SF-23 se vio afectado por las condiciones externas en una distancia de carrera - que señaló el año pasado fue enmascarado en la clasificación por los neumáticos frescos, de compuesto más blando.

"Si miramos al año pasado, creo que siempre hay que esperar dos o tres carreras para entender la solidez del paquete en los distintos circuitos, porque a veces puedes tener un paquete muy potente en un circuito y luego llegar a otro y tener muchas más dificultades", dijo.

"Así que creo que siempre tendremos que esperar 2 o 3 carreras para ver nuestro coche en diferentes condiciones, diferente viento, diferente temperatura, diferente trazado de la pista antes de realmente sacar conclusiones en lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr esa temporada".

"(El año pasado) tuvimos un problema de equilibrio, como decía, que estaba relacionado sobre todo con las condiciones exteriores, que es la sensibilidad al viento especialmente, pero también la temperatura, la temperatura ambiente o la temperatura de la pista. Y esto afectaba probablemente más al ritmo de carrera que al de la clasificación".

"Y en eso, como pilotos, tenemos una importante feedback que dar al equipo, ya que estas son cosas que son un poco más difíciles de definir en los datos".