Leclerc revela por qué no salió a pista en el final de la Q3

El final de la Q3 de la clasificación en el Circuito Internacional de Bahréin, escenario del inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, tuvo la sorpresa de que Charles Leclerc no salió a pista en los instantes finales.

El piloto monegasco se había colocado segundo a solamente una décima de segundo de Max Verstappen tras su primer intento rápido en la manga definitiva y parecía ser un inesperado contendiente para la pole position después de no haber mostrado una gran velocidad durante el fin de semana.

Sin embargo, mientras los Red Bull de Verstappen y Sergio Pérez y el otro piloto de Ferrari, Carlos Sainz, sí emergían de sus garajes para ir por un último intento, Leclerc se bajaba de su SF-23 y se encaminaba a la parte trasera del box del equipo italiano.

El resultado fue que Leclerc cayó de segundo a tercero en el orden de salida para la carrera del domingo ante la mejora de "Checo" Pérez, quien firmó un 1-2 para Red Bull en el sábado de Bahréin.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Al enfrentar el micrófono en la entrevista oficial posterior a la clasificación, Leclerc fue preguntado si un inconveniente en su monoplaza lo había privado de salir a la pista, algo que negó antes de indicar que se debió a una táctica para guardar un juego de neumáticos blandos nuevos para la carrera.

"No, no hubo ningún problema. Creo que estábamos en la lucha por la pole, lo que fue una buena sorpresa, para ser honesto, porque no esperaba que después de las pruebas y después de los entrenamientos libres que fueron un poco difíciles, lográramos encontrar ese ritmo para la vuelta de clasificación, lo que fue genial", explicó el subcampeón 2022 de F1.

"Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en carrera parece que estamos un poco por detrás de Red Bull. Y creo que estamos en mejor lugar saliendo terceros con neumáticos nuevos que saliendo primeros con los viejos o un poco más arriba: No sé si habríamos conseguido la pole o no. Pero habría estado cerca", agregó.

La pista de Bahréin, que cuenta con un recorrido de casi cinco kilómetros y medio, está siendo escenario de una apretada batalla en la F1 entre Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin.

"Sí. Espero que también sea así en las carreras. Pero sí, estuvo muy, muy cerca ", dijo Leclerc al ser consultado si la parrilla está más apretada de lo que esperaba.

"Aston Martin fue muy rápido. Mercedes también fue muy rápido en algún momento de la clasificación. Y estamos mucho más cerca de lo que esperábamos, lo que es bueno para el futuro. Creo que hace que la Fórmula 1 sea más emocionante. Así que estoy deseando que lleguen el resto de carreras", finalizó.

