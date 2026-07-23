Leclerc reconoce que su defensa frente a Piastri en Spa estuvo "un poco fuera del límite"

Poco menos de una semana después del Gran Premio de Bélgica, Charles Leclerc volvió sobre su maniobra controvertida frente a Oscar Piastri.

En la octava vuelta de la carrera, los dos pilotos se encontraron rueda con rueda. El australiano había lanzado un ataque sobre el Ferrari colocándose por el exterior en la frenada de Les Combes, al final de la recta de Kemmel. Pero Leclerc defendió su posición desplazándose progresivamente hacia la izquierda, cerrando al McLaren hasta un ligero contacto entre los dos monoplazas.

Los daños ocasionados por este toque comprometieron en parte la carrera de Piastri. Aunque los comisarios abrieron una investigación, Leclerc fue rápidamente exculpado, una decisión que no había convencido al piloto de McLaren.

Con perspectiva, el monegasco finalmente reconoció, este jueves en el paddock de Budapest, que su defensa quizá había sido un poco demasiado agresiva y que también podría haber comprometido su propia carrera.

"Estoy bastante de acuerdo con Oscar, sí", explicó Leclerc cuando se le preguntó por las críticas formuladas por Piastri."Al final, desde mi punto de vista dentro del coche, siempre intento llevar los límites al máximo."

"Creo que con Oscar quizá fui un poco más allá del límite, y probablemente no es así como quiero correr de forma permanente. Al fin y al cabo, también es arriesgado para mí. Siempre intentamos dejar el menor espacio posible a nuestro rival. Ahí quizá fue un poco demasiado... "

Mercedes seguirá siendo la referencia, estima Leclerc

Aunque el Hungaroring parece ajustarse mejor a las cualidades del Ferrari, Charles Leclerc se niega a entusiasmarse. El monegasco considera que Mercedes conservará la ventaja en clasificación y subraya que, con los monoplazas de 2026, la preparación y la gestión del despliegue de energía se han vuelto más importantes que las características intrínsecas de los coches.

"Personalmente, sigo esperando que Mercedes sea la referencia", declaró. "Creo que serán muy difíciles de batir a una vuelta en clasificación. Dicho esto, también es un circuito que, sobre el papel, debería adaptarse un poco mejor a nuestro coche. Pero, como decía justo antes, con estos monoplazas, las características intrínsecas quizá cuentan menos que antes."

"Por supuesto, cada coche tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Creo que nuestra principal baza reside en el equilibrio en curva y en el nivel de agarre del que disponemos. En un circuito como este, es un elemento muy importante. Así que podríamos estar un poco más cerca."

Para Charles Leclerc, Mercedes estará otra vez adelante en Hungría. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Pero, al final, todo depende de la ejecución. Si estás ligeramente fuera de la ventana de funcionamiento adecuada, como ocurrió en Mónaco, donde no estábamos exactamente en el rango de reglajes correcto, pierdes más de lo que las características del coche pueden hacerte ganar en un circuito que le es favorable."

"Así que es en ese aspecto en el que concentramos todos nuestros esfuerzos, más que en las expectativas. Evidentemente siempre hay mucho ruido alrededor del equipo, pero debemos canalizar toda nuestra energía hacia lo que realmente importa."

"Con estos coches, la preparación parece ser el elemento más importante: hay que tener las estrategias correctas de despliegue de la energía y los reglajes adecuados. En eso nos vamos a concentrar."

Leclerc también espera una carrera relativamente sin alternativas en pista. Según él, en un Hungaroring ya conocido por la dificultad para adelantar, el nuevo modo de adelantamiento versión 2026 resultará menos eficaz de lo que era el DRS, lo que debería hacer que los cambios de posición sean aún más complicados durante el Gran Premio.

"Creo que será difícil adelantar, porque el modo de adelantamiento no es muy potente en este circuito. Incluso diría que lo es menos de lo que lo era el DRS", añadió Leclerc. "Así que creo que será bastante difícil ver muchos adelantamientos el domingo."