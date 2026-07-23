Ocon responde a las especulaciones sobre su continuidad en Haas: "Nada que anunciar"

Esteban Ocon confirmó que "aún no hay nada que anunciar" sobre su futuro en la Fórmula 1 tras el comienzo de temporada más difícil de su carrera.

El piloto de Haas ha sumado solo tres puntos en las 10 primeras rondas de la campaña 2026, afirmando que sufre con las inconsistencias del VF-26.

Pero no ha sido más que una continuación de su mala forma de 2025, una temporada en la que terminó 15º en el campeonato y tres puntos por detrás de su compañero de equipo debutante Oliver Bearman, quien ya le saca 15 este año.

Así que, con el contrato de Ocon expirando a finales de 2026, su asiento está amenazado para 2027 y se entiende que Haas está considerando a Leonardo Fornaroli o Rafael Camara como próximo compañero de equipo de Bearman.

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Por lo tanto, se le planteó el tema a Ocon antes del Gran Premio de Hungría de este fin de semana, que es la última carrera antes del parón veraniego anual, cuando a menudo se confirman los fichajes de pilotos para la siguiente temporada.

"Por supuesto, aún no hay nada que anunciar", dijo el piloto de 29 años. "El parón de verano será bastante ajetreado. Veremos. En este momento estamos centrados en esta carrera y veremos qué pasa.

"Siempre hay muchas opciones. En este momento hablaremos primero con el equipo. Llevo aquí dos años. Ayao [Komatsu] me convenció para venir aquí. La primera conversación será con este equipo, seguro".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El vencedor del GP de Hungría de 2021 simplemente ha decepcionado desde que se unió a Haas procedente de Alpine para 2025, especialmente porque se convirtió en el primer piloto ganador de carreras en correr en la escudería estadounidense.

Se esperaba que Ocon liderara al equipo en esta nueva era, pero el experimentado piloto ha tenido dificultades para encadenar una serie de resultados y está siendo superado con comodidad por su compañero de equipo de 21 años.

El francés incluso afirmó anteriormente que las inconsistencias del VF-26 lo habían perjudicado en todas las rondas de 2026 salvo dos —sus únicos finales en los puntos llegaron en Japón y Mónaco—, marcando el peor inicio de Ocon desde su debut en la F1 en 2016.

Así que, cuando se le pidió en Budapest que resumiera su temporada hasta ahora, respondió: "Quizá no frustración, pero sí demasiadas dificultades. Demasiados problemas. Demasiadas cosas que nos impidieron rendir.

"Probablemente la primera mitad de temporada más difícil que he tenido nunca. En cuanto a lo consistente que era el coche, de una carrera a otra, y cuántos problemas he tenido este año.

"Espero que mejore. Estamos trabajando duro para que mejore, todos juntos, y no solo es difícil para mí, es difícil para todo el equipo.

"Pero sabemos lo que tenemos que hacer y seguimos unidos para solucionar los problemas. Eso es lo importante".