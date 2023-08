Leclerc explica por qué aún no habló del futuro con Ferrari F1

Leclerc originalmente comprometió su futuro con Ferrari con un acuerdo de cinco años en 2019. Durante las vacaciones de verano surgieron falsas historias que sugerían que había firmado un nuevo contrato de casi 190 millones de dólares como parte de una extensión inicial de dos años con opción a tres temporadas más.

Pero el monegasco ha desmentido esas afirmaciones bromeando con que "ojalá" hubiera llegado a un acuerdo tan lucrativo. En cambio, no ha habido "ninguna discusión" con la cúpula de Ferrari, dijo.

Leclerc añadió que está contento con sus planes de futuro y los de Ferrari, y que las dos partes darán prioridad al perfeccionamiento del coche de 2023 antes de que las conversaciones comiencen en serio a finales de año.

"Me gustaría haber hecho este acuerdo, ¡porque parece un buen acuerdo!", bromeó sobre los rumores.

"Pero no hay nuevos acuerdos ni discusión alguna. Pero en un momento dado, sin duda tendremos esas discusiones".

"Creo que mis intenciones son claras. En cuanto al equipo, no lo sé, pero tampoco me preocupa demasiado".

"Pero no es una prioridad por ahora. Sólo queremos intentar trabajar lo máximo posible en el coche para volver a donde estábamos el año pasado, que era luchar por las victorias".

"Luego ya veremos. Pero al final de la temporada, seguro, tendremos esas discusiones".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari y Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Leclerc dice que no se siente apurado por acordar nuevos papeles a medida que se agotan los últimos 18 meses de su acuerdo, ya que no hay preocupaciones de que Ferrari se acerque a otro piloto o que él sea atraído por un equipo rival.

"Honestamente, ni siquiera tengo plazos", explicó Leclerc. "No tengo tanta prisa".

"Todavía tengo un año y medio, lo que parece poco en cierto modo porque tengo contrato desde hace cinco años. Así que ahora nos acercamos al final. Pero aún queda mucho tiempo".

"No estoy preocupado. Si me preocupara, probablemente habría empezado a hablar antes. Pero no estoy demasiado preocupado. Todo irá bien".

"No hemos empezado la discusión, pero estoy contento de hacerlo a final de año".

Preguntado sobre si fue una decisión mutua con Ferrari esperar hasta el final de la temporada para iniciar las conversaciones, Leclerc respondió: "Bueno, básicamente, no hablamos entre nosotros sobre esto".

"Ni yo, ni ellos. Así que básicamente, ambos lo hemos decidido así y creo que es lo correcto. Como he dicho, no hay prisa".

