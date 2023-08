El desarrollo de Red Bull se alejó de Pérez: "Ha vuelto a ocurrir"

Sergio Pérez está listo para regresar a la acción este fin de semana en el circuito de Zandvoort, donde la Fórmula 1 volverá a ponerse en marcha tras su receso de verano, y el piloto mexicano está confiado en poder continuar la forma que tuvo en las dos rondas previas a la pausa, cuando terminó en el podio en Hungría y en Bélgica.

"Era muy importante terminar fuerte, sobre todo las dos últimas carreras. No es ningún secreto que, a medida que el coche se desarrolló, me costó un poco más, las cosas ya no me salían de forma natural, y tuve que profundizar mucho en mi estilo de conducción, adaptarme bastante y cambiarlo, ya sabes, porque el coche simplemente ha cambiado. Y creo que las dos últimas carreras han sido mucho mejores en ese sentido", comentó Pérez hoy en Zandvoort.

"Checo" Pérez disfrutó de un gran inicio de campeonato, pero luego tuvo problemas para estar al nivel de su compañero, Max Verstappen, sufriendo especialmente en clasificación, algo que admite que no ha sido sencillo de digerir.

"Ciertamente no ha sido fácil para mí, porque conozco el potencial del coche, Max lo ha estado explotando. Pero cuando no tienes esa sensación, cuando sabes que tu coche tiene un gran potencial, no es una situación fácil. Pero ciertamente tenemos un gran coche de carreras. Y solo tenemos que asegurarnos de aprovecharlo porque nunca sabes cuándo vas a tener un coche tan bueno como este".

A mediados de la pasada temporada, cuando también estaba en un momento difícil, Pérez reveló que el desarrollo del monoplaza de Red Bull se había alejado de su gusto conductivo. Al ser preguntado el jueves si este año había ocurrido lo mismo, respondió: "Sí, creo que en cierto modo, sí. Ha vuelto a ocurrir".

Pérez fue consultado entonces si debía hablar internamente con Red Bull al respecto, pero solo se limitó a responder: "Creo que hemos entendido muchas cosas, sobre todo en el lado del desarrollo. El equipo sabe realmente lo que me gusta y dónde me siento más cómodo, hemos hecho algunas mejoras durante las vacaciones de verano para intentar que me sienta más cómodo. Así que esperemos que en la segunda mitad de la temporada podamos mostrar una buena mejoría".

El mexicano evitó entrar en polémicas al indicar que lo que Red Bull busca es tener el monoplaza más rápido posible, y que eso puede terminar por beneficiar un estilo de manejo más que otro.

"Creo que, al fin y al cabo, el equipo intenta hacer el coche más rápido y, a veces, el desarrollo se adapta mejor a un estilo que a otro, así es como funciona", dijo.

"Cada piloto tiene diferentes requisitos en los que se siente más cómodo. Y así es también en toda la parrilla", finalizó.

