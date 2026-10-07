Bezzecchi explica por qué le falta algo para estar al nivel de Márquez y Martín en MotoGP

Marco Bezzecchi volvió a demostrar en el Gran Premio de Japón que, en términos generales, tiene el ritmo para seguir a la punta del campeonato. Sin embargo, el piloto de Aprilia todavía ve una pequeña, pero decisiva, distancia respecto del campeón del mundo Marc Márquez y de su propio compañero de equipo Jorge Martín.

Después del tercer puesto en Motegi, para Bezzecchi se trata menos de volverse más rápido y más de volver a alcanzar su nivel más alto antes dentro del fin de semana.

"Sí, es cierto", explicó Bezzecchi después del Gran Premio de Japón al ser preguntado por la diferencia con Márquez y Martín. Ambos, dijo, están rodando "a un nivel increíblemente alto", especialmente en los últimos cuatro o cinco Grandes Premios. Bezzecchi también se ve a sí mismo en un nivel alto, pero admite que actualmente le falta una parte de la confianza con la que había comenzado la temporada.

"Desde mi lesión [en Sachsenring], cuando regresé fui rápido de inmediato, pero quizás un poco menos que Marc y Jorge", dijo el italiano. Precisamente ahí ve el piloto de Aprilia uno de los puntos clave en este momento.

Al inicio de la temporada comenzaba los fines de semana de carrera con otra seguridad: rápido de inmediato, con buenas sensaciones inmediatas con la moto y competitivo desde temprano.

Eso ha cambiado. "Me falta un poco la confianza para empezar un fin de semana como al inicio de la temporada, rápido de inmediato y con buenas sensaciones en todo", explicó Bezzecchi. En cambio, actualmente necesita ir acercándose de nuevo a su nivel de rendimiento a través de las distintas sesiones.

"En las últimas carreras siempre me voy recuperando un poco recién el viernes y el sábado, y luego quizás soy rápido el domingo, pero entonces ya es un poco tarde", resumió el actual tercero del campeonato su problema.

La velocidad está, pero llega demasiado tarde

Precisamente el desarrollo del fin de semana de Japón muestra por qué la lectura de Bezzecchi resulta interesante. En la clasificación fue cuarto, a solo 0,218 segundos del mejor tiempo. Luego, en la carrera, logró subir al podio y llegó a la meta apenas 2,252 segundos detrás del ganador Márquez. Martín, segundo, quedó a solo 1,363 segundos de su rival de Ducati.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bezzecchi, por lo tanto, no fue lento. Su problema está más bien en que Márquez y Martín parecen poder sacar a relucir su ritmo alto antes dentro del fin de semana. Para el italiano, por eso, el objetivo no es cambiar por completo su enfoque. Más bien quiere recuperar la forma con la que comenzó la temporada.

"Mi objetivo es volver a esa forma y ser capaz de luchar con ellos durante el mayor tiempo posible", describió sobre su enfoque para el resto de la temporada.

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Duros golpes en poco tiempo

Que Bezzecchi hable de este punto con tanta claridad no sorprende. Su temporada tomó un giro complicado después de un arranque sobresaliente. El piloto de Aprilia había ganado los tres primeros Grandes Premios del año en Tailandia, Brasil y Estados Unidos, liderando además cada vuelta de carrera en todos ellos.

Luego llegó primero la fuerte caída en Assen. Bezzecchi no sufrió lesiones diagnosticadas, pero quedó golpeado. Poco después volvió a tener otro accidente en Sachsenring. Un highside en la clasificación provocó una fractura de la clavícula izquierda y lo obligó a pasar por una cirugía.

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, ve por eso una relación clara entre los acontecimientos. Ante GPOne explicó que la caída de Bezzecchi en Alemania llegó inmediatamente después del fuerte incidente de Assen. Por eso considera comprensible que el italiano haya atravesado un "período muy difícil".

Al mismo tiempo, Rivola subraya expresamente lo bien que Bezzecchi reaccionó ante estos golpes: "Se levantó de nuevo apretando los dientes, sin hacer un drama de ello, y enseguida volvió a ser muy competitivo".

Rivola: "Está menos acostumbrado"

Para Rivola, sin embargo, la desventaja actual de Bezzecchi no se explica solo por las consecuencias físicas y mentales de las caídas. El jefe de Aprilia también ve una diferencia de experiencia entre los tres pilotos. "Está menos acostumbrado a pelear por un campeonato del mundo que Jorge y, sobre todo, que Marc", sabe Rivola.

De hecho, Bezzecchi se encuentra en 2026 por primera vez de forma permanente en la situación de no luchar solo por victorias o podios puntuales, sino por el campeonato del mundo de MotoGP.

Martín, en cambio, ya cuenta con experiencia mundialista al máximo nivel y se impuso en la pelea por el título ante Francesco Bagnaia en 2024. Márquez, por su parte, aporta años de experiencia gestionando la presión de un campeonato y las definiciones por el título. Sus siete títulos de MotoGP no solo hablan de madurez deportiva, sino también de la fortaleza estratégica y mental que se necesita para ello.

Márquez también demuestra ahora esa rutina. En Japón, el piloto de Ducati logró su cuarta victoria en MotoGP en Motegi y redujo la ventaja de Martín a dos puntos. Al mismo tiempo, Aprilia mostró con Martín en el segundo puesto y Bezzecchi en el tercero que la RS-GP sigue pudiendo mezclarse en la punta.