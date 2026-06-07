El Gran Premio de Mónaco de Charles Leclerc terminó en un accidente en la curva Antony Noghes antes de la reanudación tras el coche de seguridad. El monegasco se deslizó contra las barreras mientras rodaba tercero, comunicando de inmediato a Ferrari por radio que no había sido culpa suya.

"Ni siquiera voy a asumir la culpa", le dijo al equipo, y más tarde confirmó a los periodistas en Mónaco que un grave problema técnico lo había dejado prácticamente sin posibilidad de detener el coche.

"De los cuatro frenos, tenía tres que no funcionaban", dijo Leclerc. "Así que en un coche de Fórmula 1, nunca es algo bueno.

"El delantero izquierdo funcionaba bien, el delantero derecho funcionaba a medias, y los dos frenos traseros no funcionaban en absoluto. Y cuando digo en absoluto, es que en los datos no hay desaceleración alguna. Es como si las pinzas ni siquiera estuvieran en el coche."

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Leclerc describió la situación como "una pesadilla", pero dijo que Ferrari ya había identificado una solución y que a partir de la próxima carrera cambiaría a la misma configuración de frenos que utiliza actualmente su compañero de equipo Lewis Hamilton.

"Lo único que puedo decir es que tenemos la solución en casa, y pasaré a la configuración de Lewis a partir de la próxima carrera, lo que espero que sea un paso adelante."

Según Leclerc, el problema apareció después de una intervención del coche de seguridad y fue empeorando progresivamente, hasta el punto de que, de no haber frenado en absoluto en Antony Noghès, inevitablemente se habría estrellado después al entrar en la Curva 1.

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"En cuanto salió el coche de seguridad, tres de mis cuatro frenos dejaron de funcionar", explicó. "Nunca pude volver a activarlos, ya no funcionaba nada. Intenté hacer muchas acciones en el coche para tratar de ayudar. La única solución que tenía era no frenar en la última curva, pero me habría estrellado en la Curva 1. Simplemente no había solución."

Mientras Ferrari sigue investigando la causa exacta del fallo, Leclerc sugirió que potencialmente podría estar relacionado con el desgaste de los frenos, que históricamente ha sido un desafío en el estrecho circuito urbano de Mónaco.

"No sé si fue un problema de desgaste", dijo el monegasco. "A menudo es un problema aquí. No sé qué fue, pero hubo un problema claro." Preguntado sobre si había experimentado algo similar antes, Leclerc respondió: "No, no hasta ese punto.

"Seguro que a veces es un poco complicado, pero ahí simplemente no era posible tomar una curva."

Leclerc dijo que la alta dirección de Ferrari, incluido el jefe del equipo Fred Vasseur, ya había revisado los datos y coincidido en el diagnóstico.

"Fred y Jerome [d’Ambrosio, director adjunto del equipo Ferrari] vieron los datos, y creo que está muy claro para todos. No creo que haya ninguna duda", dijo.

Preguntado sobre si había algo positivo que sacar del fin de semana, respondió: "Que tendré una solución para los frenos el próximo fin de semana."

Leclerc es actualmente cuarto en la clasificación del campeonato de pilotos con 70 puntos. Hamilton, gracias a su segundo puesto en Mónaco, subió al segundo lugar con 90 puntos.