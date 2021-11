Leclerc explica la demora para dejar pasar a Sainz en México

El piloto monegasco y su compañero de equipo en Ferrari estuvieron durante casi toda la carrera intentando dar caza a Pierre Gasly y su AlphaTauri, en busca de la ansiada cuarta posición.

El equipo italiano creó una estrategia compensada entre sus dos pilotos, Sainz alargó su primera parada en boxes para tener duros más frescos al final, lo cual le llevó a salir por detrás de Leclerc, aunque el objetivo seguía siendo ir a por Gasly, que estaba delante de los dos.

Ferrari tomó la decisión de mandar órdenes de equipo a Leclerc para que dejara pasar a Sainz, pero la respuesta del monegasco no fue inmediata.

Poco después, Sainz abrió la radio y avisó al equipo de que Leclerc estaba presionando con fuerza y ​​bloqueándolo, simplemente para mantenerse por delante.

Un poco más tarde, Leclerc finalmente obedeció y cedió su posición para ver qué podía hacer Sainz, pero con el español fracasando en su intento por alcanzar y adelantar al AlphaTauri de Gasly pese a haberle recortado una buena cantidad de tiempo, finalmente levantó el pie y devolvió de nuevo la posición antes de la bandera a cuadros.

Si bien la tardanza de Leclerc en dejar pasar a Sainz no ayudó en exceso a conseguir el objetivo de Ferrari, el piloto monegasco explicó que no fue su intención.

"Estaba de acuerdo con eso", dijo Leclerc sobre las órdenes del equipo. "Básicamente, lo pasé muy mal con los neumáticos duros en las primeras vueltas y de eso me quejaba por la radio".

"En el momento en el que me pidieron que lo dejara pasar, los dos coches que tenía delante tenían bandera azul, así que tuve que pasar a [George] Russell y [Lance] Stroll".

"Después de eso, esperamos una vuelta y sin otros pilotos delante gané un segundo en una vuelta".

"Entonces el equipo me dijo: 'espera, no devuelvas la posición'. Pero después, dos vueltas más tarde, me pidieron de nuevo que se le dejase pasar y así lo hice".

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

En el otro lado del garaje, Carlos Sainz reconoció que lo que tardó Leclerc en dejarle pasar le costó tiempo.

Cuando se le preguntó si sentía que eso podría haber marcado la diferencia en su pelea con Gasly en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sainz solo dijo lo siguiente: "Es una pregunta delicada".

"Justo cuando atrapé a Charles, él también estaba adelantando a un Williams y a un Aston Martin, por lo que la situación se volvió un poco más complicada".

"Obviamente le habían dicho que me deje pasar pero, al mismo tiempo, él estaba intentando quitarse las banderas azules".

"No voy a mentir, perdí dos o tres segundos, así que como equipo, necesitamos ver cómo podemos mejorarlo la próxima vez".

"Pero es muy complicado. Quiero decir, los cambios de posición son probablemente la parte más complicada de la Fórmula 1 y esta vez lo hicimos bastante bien".

"Así que sí, perdí un poco de tiempo, pero intentaremos ver qué podríamos haber hecho diferente y aprender para la próximo".

Olvidándose del tiempo perdido, Sainz aseguró que lo sucedido fue una lección valiosa para todos en Ferrari sobre el trabajo en equipo.

"Lo importante es que tengamos confianza como equipo para hacerlo y respetemos las órdenes del equipo".

"Sucederá de nuevo más adelante en esta temporada o en los próximos años. Entonces, como compañeros de equipo y como equipo completo, debemos sentirnos cómodos en los cambios de posición en algunas pistas, como lo hemos hecho en otras carreras. Creo que como equipo, lo ejecutamos muy bien".