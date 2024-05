Leclerc cree que la gente dejará de hablar tras clasificar segundo en Miami

El piloto de Ferrari completó sólo tres vueltas en los entrenamientos después de hacer un trompo en la curva 16 y sufrir un problema con el embrague el viernes en la pista de Miami.

Esa situación generó interrogantes de cara a la clasificación sprint del viernes en una temporada en la que Leclerc, quien siempre se ha destacado a la hora de clasificar en su carrera en la F1, como lo demuestran sus 23 pole positions, admitió hace algunas semanas que estaba teniendo problemas para encontrar la ventana correcta de rendimiento con los neumáticos en clasificación, lo que fue en parte culpaba de una mala racha.

Leclerc se clasificó séptimo para la carrera sprint de China y sexto para el gran premio en Shanghái, mientras que fue octavo en la clasificación del GP de Japón.

Cuando se le preguntó si se sentía aliviado por su actuación en la clasificación sprint de Miami tras terminar segundo, respondió: "Lo estoy porque la clasificación ha sido un punto débil durante dos carreras seguidas".

"En un momento dado en China fue un poco mejor, pero no tuvimos el coche para demostrarlo".

"En un fin de semana tan difícil, tuve una vuelta en los entrenamientos y pasé directamente a la clasificación, salí a fondo, además sólo se nos permite usar un juego de neumáticos (en cada segmento de la clasificación sprint), así que fue muy, muy complicado".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Pero enseguida sentí el feeling y que el trabajo duro que he hecho a principios de temporada para tratar de poner los neumáticos en la ventana correcta ha dado sus frutos, así que estoy feliz".

"En este deporte sólo eres tan bueno como tu última carrera, así que cuando llevas dos carreras seguidas en las que has hecho una mala clasificación y no has hecho un gran trabajo, la gente empieza a hablar, así que es bueno acabar con eso".

"Ahora tenemos que trabajar en la consistencia y tratar de mantenernos a ese nivel y poner los neumáticos de forma consistente en la ventana correcta, como he hecho en el pasado".

A pesar de su fuerte posición en la clasificación, Leclerc dice que llega a la carrera sprint de Miami a ciegas sobre su ritmo de carrera debido a que no ha rodado prácticamente en los entrenamientos.

"No tengo ni idea de nuestro ritmo de carrera, ya que sólo he hecho una vuelta", dijo. "Pero realmente espero que podamos hacer un buen sprint y tener un buen ritmo de carrera para tener esperanzas de ganar el domingo".