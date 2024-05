Verstappen no esperaba la pole para el sprint en Miami tras su "terrible" vuelta

Max Verstappen se fue deslizando con su coche alrededor del Miami Autodrome en su única vuelta en la tanda final para definir el orden de los 10 primeros, pero sus rivales más cercanos también lucharon con sus monoplazas para mejorar sus tiempos de la SQ2 a pesar de montar neumáticos blandos.

Lando Norris, de McLaren, pareció haber perdido la oportunidad de conseguir su segunda pole consecutiva para una carrera sprint tras la lograda en China, ya que su vuelta para liderar la SQ2 fue más rápida que la de Verstappen para ganar la pole con 1m27.641s.

En cambio, Verstappen encontró cuatro décimas respecto a su intento de la SQ2 para aventajar a Charles Leclerc, de Ferrari, por una décima, mientras que su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, quedó otra décima por detrás.

El neerlandés sonó sorprendido en la radio del equipo Red Bull cuando su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, le informó de que su vuelta era suficiente para alinearse primero el sábado por la mañana, y después explicó que su coche se sintió difícil de conducir.

"Para ser honesto, me sentí bastante terrible", dijo Verstappen. "No sé, tal vez la última sesión fue increíblemente difícil hacer que los neumáticos funcionaran, porque ya en la SQ2 no me sentí muy bien. Creo que en la SQ3 me sentí bastante parecido".

"No he mejorado mucho con el blando, pero de alguna manera estamos primeros. Lo aceptaré con gusto, pero no me sentí muy a gusto conduciendo por alguna razón".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen dijo que había confiado en que podría luchar por la pole después de la única sesión de entrenamientos de 60 minutos del viernes por la mañana, pero esa confianza desapareció una vez que salió del garaje para la clasificación, mientras que Norris encabezó tanto la SQ1 como la SQ2.

"En los entrenamientos me sentí muy, muy bien. Me sentí muy cómodo y confiado, en la clasificación no tanto", añadió.

"Después de los entrenamientos, estaba bastante seguro de que podíamos luchar por la pole, pero en la sesión de clasificación no me lo pareció".

"Pero de alguna manera acabamos primeros. No sé qué les pasó a los otros coches en la última vuelta".

Detrás de Leclerc y Pérez, el ex compañero de equipo de Verstappen, Daniel Ricciardo, se recuperó de un duro comienzo de la temporada 2024 al conseguir el cuarto puesto para RB.