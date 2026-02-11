Leclerc: "Sensaciones diferentes a Barcelona, ​​pero los datos son alentadores"

La primera jornada de pruebas en Baréin terminó con un tercer puesto para Charles Leclerc, pero lo que realmente importa no es tanto el tiempo, sino el trabajo de correlación y estudio del SF-26, con otros cinco días de pruebas antes del inicio del campeonato mundial. Tras evaluar positivamente la fiabilidad en las pruebas de Barcelona, ahora la atención comienza a centrarse en las novedades aerodinámicas y en la configuración.

Por lo tanto, no debe sorprender que por la mañana aparecieran en la Rossa los clásicos rastrillos en diferentes áreas del coche, instrumentos fundamentales para continuar con la recopilación de datos. La información adquirida se introducirá directamente en el simulador, no solo para comparar los modelos desarrollados durante el invierno, sino también para perfeccionarlos de cara al programa de trabajo previsto para los próximos días.

El monegasco cerró la jornada con 61 vueltas, habiendo rodado solo por la tarde, mientras que la sesión matutina corrió a cargo de Hamilton, que completó 52. Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones y, como es lógico, casi nadie se moja: los equipos prefieren centrarse en su trabajo interno, también porque, dependiendo de cómo se gestione la energía, los tiempos por vuelta pueden variar significativamente.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

En Ferrari, la atención sigue centrada principalmente en el trabajo que hay que completar en el SF-26, que en Baréin ha incorporado algunas novedades en la parte delantera y en los bajos. Haciendo balance del día, Leclerc ha destacado que el principal aspecto positivo de este debut es haber logrado completar sin problemas el programa previsto, acompañado de una buena correlación de los datos recopilados.

"Para mí ha sido una media jornada de pruebas productiva, porque hemos podido completar el programa sin problemas especiales, lo que siempre es positivo en esta fase", explicó el monegasco, antes de añadir que las sensaciones aquí en Baréin son diferentes a las de Barcelona. Algo que no debe sorprender, porque el circuito catalán y el de Sakhir son muy diferentes.

Además, en Baréin, lo que más molestó a los pilotos fue el viento: algo habitual en Sakhir, donde año tras año las ráfagas pueden influir en el comportamiento del coche. Además, en los monoplazas que, por su naturaleza, ya tienden a deslizarse más por la parte trasera, tanto por una cuestión de carga como por el menor agarre mecánico que deben gestionar los eléctricos en tracción, este factor se nota aún más.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

"Las sensaciones han sido bastante diferentes a las de Barcelona, ya que aquí las condiciones son muy distintas, pero es justo lo que necesitamos: adquirir experiencia en otro circuito y comprender cómo se comporta el coche en diferentes escenarios", añadió el piloto de Ferrari, subrayando que trabajar en un circuito muy diferente al de Barcelona ayuda, en cualquier caso, a comprender el coche en condiciones diferentes.

Sin embargo, lo positivo es que los datos coinciden con los de la fábrica, algo que no es nada obvio al inicio de una revolución técnica tan profunda: "Hasta ahora, los datos coinciden básicamente con lo que esperábamos de las simulaciones, lo cual es alentador. Ahora el objetivo es seguir adelante con el programa y asegurarnos de llegar lo más preparados posible a la primera carrera".