Leclerc no creyó en la simulación de Ferrari sobre Alfa Romeo

Zhou Guanyu se clasificó en una impresionante quinta posición para Alfa Romeo en Hungaroring, separado de su compañero, Valtteri Bottas, por Leclerc, quien se ubicó sexto con su Ferrari.

El compañero de equipo del piloto monegasco, Carlos Sainz, ni siquiera llegó a la Q3, terminando la Q2 en el 11º lugar después de quedarse fuera por sólo 0,002s.

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por el ritmo del equipo, ya que había hecho una buena vuelta, respondió: "No es realmente una preocupación en el sentido de que siento que es muy difícil esperar el ritmo de los demás de la clasificación a la carrera, de pista a pista".

"Tenemos sorpresas cada fin de semana, no esperaba tener un Alfa Romeo delante de mí para la carrera de mañana, así que no sé cómo estarán en carrera".

En cuanto al salto de rendimiento de Alfa Romeo, añadió: "Fueron muy fuertes, ayer el equipo me mostró las simulaciones de cómo pensábamos que estarían, y sinceramente estuvieron bien".

"Y ayer me dije: 'podría haber algo mal en eso y podría ser un error', y hoy me demostraron que estaba equivocado porque el equipo lo esperaba".

"De nuevo, tenemos mucho trabajo que hacer. Es muy difícil de entender por lo que sé, no lo he revisado, pero no creo que tuvieran ninguna mejora especialmente grande para este fin de semana".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

"Pero de un fin de semana a otro, todo el mundo está cambiando y luchando un fin de semana y rápido el otro, así que es muy difícil de entender".

Sainz subrayó que sus problemas en la Q2 se debieron a una sensación "rara" con el neumático medio.

"Me he sentido un poco raro con el compuesto medio todo el fin de semana", dijo el español.

"Cada vez que lo utilizaba, por alguna razón, siempre nos costaba mucho en el sector uno, conseguir que funcionara. Era incluso más difícil que el neumático duro".

"Así que sabía que la Q2 iba a ser una sesión más dura para nosotros. La Q1 la pasamos bien, pero en cuanto volví a poner ese compuesto en la Q2, estaba derrapando mucho en el sector uno, y nunca fui capaz de hacer una vuelta decente".

"La vuelta no fue tan mala, pero me faltó bastante agarre. Una pena, pero sólo fueron dos milésimas, que en esta nueva F1, esas dos milésimas te cuestan mucho".

Respecto al ritmo de algunos de sus rivales Sainz dijo: "McLaren, Alfa Romeo, todos son rápidos aquí este fin de semana".

"No sé si es algo especial de la pista o es simplemente una cuestión de características de la pista, de que no hemos dado en el clavo con la puesta a punto del coche o con la preparación de los neumáticos, tenemos que analizarlo".

"Pero hemos estado al límite todo el fin de semana con el compuesto medio e incluso en todos los compuestos, simplemente no hemos estado entre los cuatro primeros, entre los cinco primeros, como deberíamos o como solíamos estar".

