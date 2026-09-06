Leclerc sugiere que los medios están creando un problema con Hamilton tras el choque en Monza

Charles Leclerc afirma que no entiende "quién está imponiendo esa narrativa" de rivalidad en Ferrari, tras chocar con su compañero de equipo en Fórmula 1, Lewis Hamilton, al inicio del Gran Premio de Italia.

Los pilotos de Ferrari salían desde la segunda fila en la carrera de casa del Cavallino Rampante; ambos hicieron una salida decente, pero Hamilton se puso a la altura de Leclerc al entrar en la Variante del Rettifilo, las dos primeras curvas del circuito.

El siete veces campeón del mundo intentó por el interior, pero Leclerc aguantó y se hizo con la trazada interior para la curva 2. Hamilton seguía a su altura, pero Leclerc no dejó espacio a su compañero de equipo. Las normas de competición le permitían actuar así, ya que los coches que adelantan por el exterior deben estar por delante en el vértice para tener derecho a espacio de maniobra.

Aun así, Hamilton se enfureció, ya que acabó con dos ruedas en la grava y perdió muchas posiciones en el incidente.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

Sin embargo, cuando se le preguntó por el choque —en el contexto más amplio del debate reciente sobre la cooperación entre compañeros de equipo en Ferrari—, Leclerc se mostró a la defensiva.

"La verdad es que no sé quién está impulsando esa narrativa de que estamos uno contra otro", replicó.

"Quiero decir, sinceramente, en Zandvoort ya se habló demasiado del tema". En el Gran Premio de los Países Bajos, hubo confusión en la estrategia de ambos pilotos; Leclerc desobedeció las órdenes de Ferrari y retrasó su parada en boxes, a pesar de que Hamilton estaba justo detrás de él, ya que consideró que la estrategia era contraproducente para su propia carrera.

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Aun así, el monegasco admitió que el incidente de Monza quedó mal ante los tifosi, sobre todo porque acabó saliéndose de la pista en la vuelta siguiente.

"Aquí, sin embargo, es cierto que nos pasamos de la raya", afirmó. "Creo que con Lewis en la curva 1 y luego en la 2 intenté tomar la curva lo más cerrada posible, pero eso no fue suficiente, y hacerlo aquí no es bueno".