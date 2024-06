Liberty tuvo "suerte" al comprar la F1 a Ecclestone y explotarla diferente

Reflexionando sobre cómo el propietario estadounidense de la F1 ha transformado la máxima categoría desde que se hizo con su propiedad en 2017, su presidente, Greg Maffei, afirma que algunos de sus avances se vieron favorecidos por haber fruta al alcance de la mano desde el primer día.

En particular, Maffei dice que la actitud deliberada de Ecclestone de no estar interesado en las redes sociales, ya que el antiguo jefe creía que devaluaría la experiencia de la televisión en vivo que había vendido a las cadenas televisivas, fue algo fácil de cambiar y explotar.

En una entrevista en la última edición del podcast James Allen on F1 sobre cómo se estaba perfilando la realidad de ser propietario de la F1, Maffei dijo: "Francamente, creo que sólo ha ido mejor de lo que hubiéramos esperado. Me gustaría pensar que hemos hecho algunos movimientos inteligentes, pero también creo que hemos tenido mucha suerte".

"Ha habido grandes carreras. Ha habido una gran narración, no sólo con Drive to Survive, sino también con lo que los propios pilotos han hecho en las redes sociales, algo que les hemos ayudado a abrir y que antes no estaba realmente permitido".

"El entusiasmo que hemos visto en los aficionados por cosas como las fan zones, las exposiciones que hemos organizado, las exhibiciones en Londres y, más recientemente, en Washington, DC, todo ello ha abierto la base de aficionados a una nueva realidad. Y creo que el resultado ha sido mucho mejor de lo que esperábamos".

Preguntado por la postura adoptada por Ecclestone, Maffei dijo que el régimen anterior había hecho cosas tremendamente buenas por la F1, pero que quizás no había sabido adaptarse a los nuevos tiempos.

La Fórmula 1 a fondo con Greg Maffei, CEO de Liberty Media

"Bernie merece un gran reconocimiento por lo que ha hecho con este deporte, un genio increíble", dijo. "Pero las cosas cambian".

"Y creo que la realidad es que pasaste de un mundo en el que estabas preocupado o pensando: ¿qué me van a pagar mis socios de retransmisión si pongo todo esto gratis?, a un mundo en el que otros deportes ya lo habían adoptado y habían permitido que sus atletas, sus participantes, se convirtieran en grandes protagonistas de las redes sociales".

"Abrir ese mundo atrajo a un nuevo grupo de aficionados y les dio una conexión mucho mayor. Ahora todos los socios de retransmisiones lo reconocen, ese equilibrio entre lo que les estoy dando y lo mucho más comprometidos que están, ha demostrado estar mucho más del lado de las redes sociales".

"Así que es una gran victoria, y realmente una forma de aumentar tu marca, no una forma de reducirla".

Pero aunque la F1 tiene un enorme éxito, Maffei afirma que Liberty Media no debe dormirse en los laureles y creer que los aficionados seguirán interesados si las carreras no son lo suficientemente competitivas.

Preguntado por las áreas en las que cree que existen amenazas -incluida la complacencia- Maffei señaló varias cuestiones que la F1 debe tener en cuenta.

"Por supuesto, la autocomplacencia, como bien has señalado, creo que es uno de los aspectos a tener en cuenta", dijo. "Y me preocupa, como he señalado, hemos atraído a todo un grupo de nuevos aficionados, ¿cómo los mantenemos interesados?"

"En algunos lugares, la sostenibilidad es una preocupación real. Tenemos una buena historia de sostenibilidad, pero tenemos que asegurarnos de que se conoce y se entiende, y de que la estamos llevando a cabo. Y que la gente crea en ella".

Y amplió sus ideas: "Creo que los problemas consisten en garantizar carreras competitivas. Y la realidad es que, a medida que el listón sube continuamente, he mencionado cómo hemos trabajado duro para ponernos al día en las redes sociales. Hemos trabajado duro para ponernos al día en algunas de las cosas que otros deportes modernos están haciendo".

"Nos incumbe seguir prosperando y asegurarnos de que mantenemos una buena relación con el (ente) regulador. En varias ocasiones, hemos tenido desacuerdos, asegurándonos de que avanzamos en la dirección correcta. Ése es el tipo de cosas en las que pienso por las noches".