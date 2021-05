Marko: "Algo tiene que cambiar con los límites de pista"

Verstappen hizo una parada en boxes 'gratis' al final de la carrera en un intento por lograr la vuelta rápida del Gran Premio de Portugal, que logró tras superar el mejor giro de Valtteri Bottas por 0,016 segundos en la última.

Pero a Verstappen le eliminaron su tiempo poco después, cuando dirección de carrera consideró que había excedido los límites de la pista en la curva 14.

Verstappen se mostró desconcertado por la decisión, afirmando (de manera incorrecta) que no se estaban controlando los límites de la pista en esa curva, aunque sí lo habían estado haciendo desde el inicio de la actividad del sábado.

Marko pareció particularmente impresionado por el asunto de los límites de pista, asegurando que era "molesto".

"Ahora hemos perdido una victoria, una vuelta rápida y una pole position", dijo Marko en Sky Sports Alemania después de la carrera.

"Todas las cosas buenas vienen de tres en tres. Espero que ya sea el final".

“Algo tiene que cambiar. O pones un límite con bordillos o pones grava o algo así. Y si te sales, hay una penalización automática".

"Norris adelantó a Pérez, se salió con las cuatro ruedas y no hubo consecuencias. Así que no es consistente, y cuando haces malabarismos con las reglas de esa manera, no son carreras".

Verstappen perdió la victoria en el Gran Premio de Bahréin que abrió la temporada después de que se considerara que se había salido de la pista para adelantar Lewis Hamilton en la parte final de la carrera.

El holandés logró la vuelta más rápida en la Q3 de Portimao el sábado, pero se le eliminó después de superar los límites de la pista en la curva 4.

A Sergio Pérez lo adelantó piloto de McLaren, Lando Norris, en la primera vuelta del domingo, y el mexicano compartió la opinión de Marko de que el adelantamiento se completó fuera de la pista.

"Miré mis espejos y creo que Lando estaba totalmente fuera de los límites de la pista", explicó Pérez. "Por lo tanto, no luché lo suficiente por la posición, pensando que él me la iba a devolver, pero probablemente juzgué mal".

"Tardé un par de vueltas en superar a Lando y eso creó un hueco con los líderes, lo que básicamente me dejó fuera de la carrera en ese momento".

Galería: Las mejores fotos del Gran Premio de Portugal de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

