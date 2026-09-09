Llega el Madring, el gran reto de Pirelli será la nueva curva Monumental

La Fórmula 1 se dispone a participar en el Gran Premio de España. Nada nuevo, pero solo si nos centramos únicamente en la denominación. Este año, de hecho, el GP nacional para el estado ibérico no se celebrará en el Montmeló de Barcelona, sino en el Madring de Madrid.

Se trata de un nuevo circuito construido en la capital española y presentará varias particularidades. La primera es dónde se encuentra: veremos una parte urbana, desarrollada entre edificios del recinto ferial, y una segunda parte que permanecerá permanente.

Se trata de una pista de casi 5,5 kilómetros de longitud y contará con 22 curvas. Y es entre ellas donde encontramos otra particularidad: la Monumental. Se trata de una curva de 550 metros, peraltada, con una inclinación del 24%. Precisamente este detalle ha sido uno de los criterios a los que Pirelli ha tenido que hacer frente para elegir los tres compuestos que llevará a Madrid. Los elegidos son C2 (Hard), C3 (Medium) y C4 (Soft).

El trabajo de Pirelli para identificar las fuerzas a las que estarán sometidos los neumáticos en el Madring comenzó hace tres años, cuando los diseñadores proporcionaron las primeras informaciones sobre el trazado definitivo. Mediante herramientas de simulación se identificaron las trayectorias que los monoplazas recorrerán en el circuito y, en consecuencia, las cargas a las que estarán sometidos los neumáticos.

Una vez completado el circuito, un grupo de ingenieros de Pirelli lo recorrió para medir la macro y la microrrugosidad del asfalto, afinar las simulaciones y redactar una ficha técnica compartida con las escuderías para apoyarlas en la preparación de esta nueva cita.

Desde el punto de vista energético, el circuito de Madrid se sitúa entre los cinco más exigentes del mundial, con fuerzas laterales similares en intensidad a las registradas en Barcelona y Silverstone. La "Monumental" es la curva que genera la mayor carga vertical de la temporada, no solo por su inclinación sino también por su longitud.

Su configuración representará además un importante desafío para la adherencia de los neumáticos. Los propios pilotos podrían adoptar enfoques diferentes al afrontarla, en función de cuánto quieran priorizar la posibilidad de atacar en la curva siguiente.

El asfalto es muy liso y presenta por tanto un nivel de adherencia relativamente bajo. Por este motivo ha sido tratado con chorros de alta presión, como ya ocurre en otros circuitos, entre ellos Singapore, para eliminar polvo y residuos oleosos típicos de los pavimentos recién colocados.

Otra particularidad del circuito tiene que ver con los desniveles altimétricos. El punto más alto se encuentra a la altura de la curva 7, a unos 700 metros sobre el nivel del mar. La sección que la precede, a partir de la curva 6, presenta una pendiente del 8% y un desnivel positivo de 10 metros. El punto más bajo del trazado se encuentra en cambio en la curva 2, con un desnivel de 26 metros respecto a la curva 7.

Más de la F1 : Fórmula 1 Qué esperar de la carrera más nueva de la F1 con el debut de Madring en el GP de España

La línea de salida y la primera curva están separadas por apenas 200 metros. El primer sector es muy rápido y conduce a una segunda parte rica en curvas de media y baja velocidad, incluida la curva peraltada 12. En la última sección del trazado también hay algunas curvas de 90 grados similares a las que los pilotos afrontan en Baku.

Ya la primera sesión de libres podría ser decisiva de cara a la elección de la estrategia de uso de los neumáticos. Si la degradación de los Soft fuera elevada, entonces los equipos podrían preferir conservar juegos de Hard de cara a la carrera. Las temperaturas, sin embargo, no deberían superar por mucho los 30 grados, tal como ocurrió el año pasado. Durante el fin de semana no se esperan condiciones especialmente calurosas.

Lee también: Fórmula 1 Leclerc evitará una sanción de motor en el GP de España de F1 pese al accidente de Monza