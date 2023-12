Magnussen prefiere no criticar a Haas F1 en los medios

Haas terminó décimo en el campeonato de constructores 2023 después de una temporada difícil en la que Magnussen y Nico Hulkenberg brillaron ocasionalmente en clasificación pero carecieron de un ritmo de carrera consistente, principalmente debido al sobrecalentamiento de los neumáticos.

Kevin Magnussen sólo consiguió tres décimos puestos a lo largo de la temporada, lo que le valió el 19º puesto en la clasificación final del campeonato.

El equipo introdujo un nuevo paquete aerodinámico para el Gran Premio de EE.UU. en Austin, pero no mejoró la forma del coche.

En las dos últimas carreras, en Las Vegas y Abu Dhabi, los pilotos se dividieron: Magnussen siguió con la nueva versión y Hulkenberg regresó a la original.

A pesar de su frustrante año, Magnussen dijo que no quería criticar al equipo en los medios de comunicación.

"No creo que ayude al equipo venderlo barato a ustedes", dijo.

"Creo que es un deporte de equipo. Todos estamos implicados. Todos somos responsables, y no quiero quedarme aquí como un intocable, soy parte de este problema si quieren, supongo, como lo son todos los miembros del equipo Haas".

"Y tenemos que permanecer juntos y volver como hemos hecho en el pasado. Este equipo ha demostrado un gran potencial durante mucho tiempo, y ya es hora de que alcancemos nuestras marcas de forma consistente, porque creo que el talento y el potencial en este equipo es muy grande".

"Así que quiero estar ahí para impulsarlo y demostrar lo que podemos hacer".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, in the garage

Magnussen dice que supo desde el principio que el coche de 2023 podría no ser lo suficientemente bueno, citando sentimientos similares que experimentó cuatro años antes.

"Particularmente porque estaba aquí en 2019 con el equipo, cuando estábamos en una posición muy similar, probablemente hice sonar la campana de alarma un poco temprano", dijo. "Antes que muchos otros, porque conduje ese coche del '19".

"Pero aún así, aunque los síntomas son los mismos, no es un hecho que la causa sea la misma porque es un tipo de coche muy diferente, este coche de efecto suelo que produce su carga aerodinámica de una manera muy diferente a la que teníamos en el '19. Así que realmente no podemos comparar".

Cuando se le preguntó si se podían extraer cosas positivas de la difícil temporada 2023 del equipo, dijo: "Supongo que, como siempre, hay muchas cosas que aprendes cuando es tan duro, que no habrías aprendido si hubiera sido un año tranquilo".

"Fortalece el carácter. Te vuelves resiliente, creamos resiliencia ante los momentos difíciles. Y no es algo que disfrute, no he disfrutado demasiado este año, pero siempre hay otro día para luchar. Y el año que viene es otra gran oportunidad para nosotros".

Magnussen dijo que apoyaba la decisión de dividir las especificaciones en las últimas carreras, ya que proporcionó al equipo conocimientos útiles.

"Creo que hemos aprendido, fue bueno obtener información de pista de este tipo de coche", dijo. "Aunque no fue mejor, creo que fue bueno que corriéramos los dos coches uno al lado del otro durante un par de carreras".

"Me hubiera gustado quizás sólo una carrera para eso, y luego volver al antiguo. Pero logísticamente no era posible. Así que supongo que acepté eso por el equipo (en Abu Dhabi). Pero estoy contento de hacerlo, y con ganas de que llegue el año que viene".

