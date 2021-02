Maldonado recuerda la época de Lotus: "Siempre fue un desastre"

Durante cinco años, Pastor Maldonado compitió dentro de la Fórmula 1. En 2011 debutó con Williams con quienes se mantuvo fiel durante tres años. Después de una temporada de debut difícil, el coche de la casa británica demostró ser mucho más fuerte en 2012, lo que le permitió al venezolano conseguir su primera y única victoria dentro de la máxima categoría en el GP de España.

La temporada 2013 fue entonces muy difícil, ya que el venezolano solo anotó un punto.

Con el apoyo de la petrolera estatal PDVSA, recurrió a otro equipo para 2014. “En ese momento, tenía dos opciones: Force India y Lotus”, recuerda Maldonado en una conversación con Motorsport.com.

Entonces la elección recayó en Lotus. “Fue una elección muy lógica. Patrocinaban grandes nombres, así como marcas interesadas en mi país. Tenías Unilever, Coca-Cola, Microsoft. Muchos patrocinadores buenos e interesantes”, dijo Maldonado.

Además de ello, Lotus era la nueva encarnación del antiguo equipo de fábrica de Renault. El contrato se firmó en torno al GP de Brasil de 2013 y las perspectivas eran muy buenas, pero todo cambió cuando se incorporó en enero del año siguiente a la escudería.

“Entre finales de noviembre y principios de enero se había convertido en un equipo completamente diferente. Eric Boullier había dejado el equipo y todos se habían ido”, explicó Maldonado.

“Había poca gente, había mucho estrés y no sabíamos qué hacer. El simulador se suspendió porque no había dinero para reactivarlo. Y en el simulador solo estaban disponibles dos o tres circuitos porque cada pista que se debía cargar costaba 20 mil euros”.

Pastor Maldonado, Lotus E23 Hybrid Photo by: Mirko Stange

Problemas estructurales mecánicos y de motor

El dinero resultó no ser el único problema al que se enfrentó Lotus en 2014. Ese año fue el primero con los motores turbo híbridos V6, y el proveedor Renault no había manejado muy bien ese cambio. Lotus, en particular, notó las consecuencias.

"No llegamos a la meta en la mitad de la temporada debido a problemas estructurales, mecánicos o de unidades de potencia que se averiaron”, recordó Maldonado, quien tuvo que esperar y ver cómo el motor Renault no era un problema para Red Bull Racing.

“Incluso ganaron carreras y pudieron competir con Mercedes, mientras que nosotros ni siquiera logramos que el coche funcionara. No es que fuéramos lentos, sino que el motor ni siquiera arrancaba. Eso pesó mucho en un equipo y, por lo tanto, no fue agradable estar allí en ese momento”.

En 2014, Maldonado solo consiguió puntos en una carrera, el gran premio de los Estados Unidos de ese año, lo que lo llevó a terminar en el décimo sexto lugar en el campeonato de pilotos.

En 2015, el ahora piloto de 35 años se quedó con Lotus y esa temporada fue mejor, ya que terminó decimocuarto con 27 puntos. Sin embargo, su aventura en la F1 llegó a su fin después de esa temporada.

“Cuando el equipo se convirtió en Renault, supe que no podía quedarme”, admite Maldonado. “Pero no entendimos, porque un día dijeron que sí y al día siguiente fue que no. Siempre fue un desastre".

En fotos, el debut de Pastor Maldonado en la Fórmula 1

Pastor Maldonado, Williams F1 Team 1 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, Williams F1 Team 2 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, Williams F1 Team 3 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, Williams F1 Team 4 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, Williams F1 Team 5 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, Williams F1 Team 6 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, AT&T Williams 7 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, AT&T Williams 8 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, AT&T Williams 9 / 11 Foto de: XPB Images Pastor Maldonado, AT&T Williams 10 / 11 Foto de: XPB Images Sergio Pérez, Sauber C30 y Pastor Maldonado, Williams FW33 11 / 11 Foto de: Daniel Kalisz / Motorsport Images