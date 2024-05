Sergio Pérez vivió en el circuito de Imola su fin de semana más difícil en lo que va de la temporada 2024 de F1, donde un 11º puesto en la parrilla de salida se transformó en la octava posición final en la carrera, muy lejos de la victoria lograda por su compañero en Red Bull, Max Verstappen.

Tanto el resultado del sábado como el del domingo fue lo peor que se vio del mexicano en un año donde hasta ahora ha sido un habitual contendiente a clasificar en los primeros puestos y a terminar en posiciones de podio.

"Sergio Pérez no rindió tan bien en Imola como en las rondas anteriores del Campeonato del Mundo", comenzó Marko su análisis sobre "Checo" Pérez en su habitual columna posterior a cada gran premio en Speedweek.

El austriaco piensa que un momento clave para Pérez fue la salida de pista que tuvo sobre el final de la última práctica libre, que motivó una bandera roja, a la que le siguió un error en el momento crucial de la Q2 de la sesión de clasificación.

"Su rendimiento fue bueno hasta su accidente en la tercera sesión de entrenamientos, pero por desgracia luego cometió un error garrafal en la curva 7 durante la clasificación. El error le costó tres décimas de segundo, lo que significó que 'Checo' no pasara a la Q3", explicó.

Con el 11º cajón de la parrilla de salida en una de las pistas más difíciles del año para superar a otro competidor, Marko no esperaba mucho el domingo por parte del piloto de Guadalajara.

"Desde la undécima posición de la parrilla, la carrera estaba prácticamente acabada en una pista en la que es tan difícil adelantar. En cuanto a la estrategia, no tuvimos más remedio que salir con el neumático duro, pero como ya he dicho, el rendimiento del coche no era el adecuado. Su velocidad era mejor con los neumáticos medios, pero no lo suficiente para atacar a los Mercedes", dijo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Por otro lado, Marko elogió la actuación de Yuki Tsunoda en Imola, donde el mexicano estuvo prácticamente todo el fin de semana entre los diez primeros en su camino a terminar en los puntos por cuarta vez en los últimos cinco grandes premios.

"Tsunoda ha tenido una gran actuación en la carrera de casa de RB, ya que el equipo tiene su sede en la cercana Faenza. Ya impresionó en los entrenamientos libres: sexto en la primera sesión, tercero en la segunda, cuarto en la Q1, tercero en la Q2, luego séptimo en la parrilla y décimo en la carrera. Si no se hubiera visto atrapado en el tráfico, podría haber salido en la carrera por delante de Russell", dijo Marko.

"Esto forma parte de una serie de excelentes actuaciones de Yuki, que con la excepción de China ha rendido todos los fines de semana. Ya casi no comete errores, está concentrado y trabaja bien con los ingenieros. Le ha llevado algún tiempo, pero ahora utiliza con habilidad su talento y su velocidad. Sobre todo, controla mejor que antes sus emociones, lo que también se oye en la radio. Controlar las emociones y dejar de cometer errores son dos cosas que van de la mano. Estamos viendo una continua tendencia al alza en su rendimiento", valoró el austriaco.