Sergio Pérez llegó a Mónaco con ganas de dejar atrás un fin de semana muy difícil en Imola en el que por primera vez en la temporada no pudo clasificarse dentro de los diez primeros, lo cual lo terminó por condenar a ser octavo en la carrera en una pista muy difícil para adelantar.

Una semana más tarde, el piloto mexicano se enfrenta a otro escenario donde la posición de salida es fundamental para aspirar a un buen resultado el domingo y donde el año pasado ya padeció un choque en la Q1 que lo condenó a salir desde el fondo de la parrilla.

Pérez fue 12º en la primera práctica, justo detrás de su compañero, Max Verstappen, en una sesión donde Red Bull optó por no montar los neumáticos blandos más veloces de Pirelli, pero en el segundo entrenamiento el piloto de Guadalajara fue octavo, mientras que el neerlandés terminó cuarto.

La diferencia entre ambos pilotos fue de 0s286, mientras que Pérez quedó 0s250 por delante del 11º posicionado, Yuki Tsunoda, en lo que se prevé una apretada batalla el sábado para meterse entre los diez primeros.

Sin embargo, Marko se muestra confiado en que Pérez podrá entrar en el top 10 en la sesión de clasificación del principado.

"Sólo está dos décimas por detrás (de Verstappen) y hay que tener en cuenta que él tampoco estaba usando toda la potencia del motor, así que deberíamos ser capaces de llevar los dos coches a la Q3", dijo el austriaco en diálogo con Motorsport.com.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

En cuanto a la situación general de Red Bull el viernes en Mónaco, Marko tiene en claro que Ferrari, y en especial Charles Leclerc, son favoritos para la pole position.

"Mi conclusión es que hemos hecho una mejora si se compara con la primera práctica. Hoy no hemos usado todos los modos del motor, así que creo que somos los segundos más rápidos por detrás de Leclerc. Como antes, Leclerc parece el claro favorito y ha estado delante todas las vueltas por entre tres y cinco décimas. Lo más importante es que tenemos que encontrar la manera de que el coche no salte tanto sin perder pérdidas aerodinámicas", explicó.

Durante las pruebas, Verstappen se quejó diciendo que su coche saltaba “como un canguro”.

"Sí, pero saltaba menos con el depósito lleno, lo que espero que nos dé la dirección hacia donde tenemos que ir mañana", dijo Marko sobre esa situación.

"Nuestra tanda larga ha sido muy buena, aunque eso no ayuda cuando no sales delante aquí. Pero creo que esa tanda larga puede ayudarnos al menos a solucionar el problema".

Después de un fin de semana en Imola donde Marko alabó a Verstappen por hacer la diferencia con un coche de Red Bull que no estuvo en su óptimo rendimiento, el asesor deportivo del equipo no cree que el neerlandés pueda repetir algo similar en Mónaco.

"Con el coche que tenemos ahora no es suficiente. Si no mejoramos el coche entonces el factor Max no puede ser suficiente en sí mismo", finalizó.