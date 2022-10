Marko considera que los ataques de Wolff dañan reputación de Red Bull

Cargar reproductor de audio

Desde el viernes por la mañana, el Gran Premio de Singapur gira en torno a poco más que el tope presupuestario de 2021. Se dice que al menos dos equipos han superado el límite, con los nombres de Aston Martin y Red Bull Racing en la mira.

Según los informes, la escudería de la marca británica de automóviles habría cometido una infracción menor y Red Bull una mayor. Los competidores, encabezados por Mercedes y Ferrari, han pedido sanciones, aunque hay que decir que el panorama real sólo se aclarará el próximo miércoles. Es entonces cuando los equipos que se quedaron por debajo del límite presupuestario recibirán la aprobación formal y los equipos que se pasaron se pondrán en evidencia.

Antes de eso, el caso ya ha tensado las relaciones en el paddock. Toto Wolff y Mattia Binotto hablaron del tema durante una hora el viernes y también se pronunciaron ante los medios de comunicación después.

Christian Horner contraatacó en la rueda de prensa del sábado y Helmut Marko añadió. "En primer lugar, me parece más que curioso cómo Toto Wolff llega a estas cifras, ya está hablando de un gran exceso de gasto".

¿Qué entra y qué no entra en el límite presupuestario?

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull dice que todavía no tiene esas cifras. "El proceso es igual que el de una auditoría fiscal. Tenemos varias empresas [que dependen de Red Bull] y no todas trabajan para la Fórmula 1. Algunas personas han sido trasladadas a otra sucursal y no se pueden incluir esos costes, al menos desde nuestro punto de vista."

Son palabras interesantes, que coinciden con lo que Horner dijo el viernes sobre las diferentes interpretaciones de las normas. Marko alude a que Red Bull no miente a la F1 y por eso no ha declarado ciertas partidas de gastos, mientras que la FIA lo ve de otra manera. También encaja con las "aclaraciones" que se han hecho, según Horner.

"En varios puntos estamos hablando ahora con la FIA. Esto se refiere principalmente a la transmisión de las cosas. No puedo entrar en detalles ahora, pero eso se refiere, por ejemplo, a las personas que debes incluir o no. Con nuestros cálculos, estamos por debajo del límite presupuestario. Si esto nos perjudica, lo superaremos ligeramente", continuó explicando Marko a la ORF austriaca.

"Primero estamos esperando a ver cuál es el resultado exacto de la próxima semana. Si nos perjudica claramente, por supuesto que tomaremos medidas".

Antes de eso, a Marko le molesta más que los rivales puedan aparentemente recibir información filtrada sobre las cuentas de Red Bull.

"Esto va mucho más allá de los habituales lloriqueos políticos en la Fórmula 1. Una vez más me pregunto: ¿cómo consiguen esa información? Eso me parece mucho más preocupante".

Con el tema a flor de piel, Marko cree que Red Bull ya ha sufrido un gran daño. "El daño a la reputación es enorme. Quiero decir: Abu Dhabi lleva mucho tiempo y mucho retraso, pero el hecho de que aparentemente no lo hayan procesado todavía es bastante extraordinario".