Sergio Pérez está inmerso en una difícil situación ya que hace seis grandes premios que sus resultados están muy lejos de lo esperado por Red Bull Racing, lo que ha llevado a comentarios sobre el futuro del mexicano en el equipo, pese a que firmó un nuevo contrato para 2025 recientemente.

Puntualmente en el marco del fin de semana de la Fórmula 1 en Silverstone se habló en el paddock de diferentes cláusulas de rendimiento que podrían eyectar a Pérez de Red Bull incluso este mismo año, potencialmente durante el receso de verano que iniciará el campeonato tras el Gran Premio de Bélgica.

El jueves en la previa de la cita de este fin de semana en Hungría, Pérez descartó esa posibilidad y aseguró que seguirá en Red Bull no solo lo que resta de la actual temporada, sino más allá.

"No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso", dijo sobre la posibilidad de que el receso de verano marque un punto de inflexión.

"Lo que he dicho (en Silverstone) es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo de mi garaje ir con un buen espíritu. No hablo de otra cosa. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Simplemente estoy totalmente comprometido conmigo mismo".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, durante la FP1 del viernes en el GP de Hungría. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, Marko dio una versión diferente de los hechos este viernes al hablar con el canal ORF de Austria después de la primera práctica libre para el Gran Premio de Hungría.

"Existen varias formas de cláusulas de ejecución. En última instancia, no importa cómo sea el contrato: sólo tienes que rendir", advirtió Marko sobre el contrato de Pérez.

Tal como había dicho incluso después de Silverstone, el austriaco insistió en que Red Bull evaluará la situación luego de las citas en Hungaroring y Spa.

"Echaremos un vistazo a las dos carreras y luego nos sentaremos juntos para decidir qué y cómo continuarán las cosas después de las vacaciones de verano", dijo.

Al ser consultado puntualmente por la seguridad que mostró Pérez sobre su futuro en Red Bull, Marko dejó en claro que el mexicano debe entregar resultados para ayudar a la causa del equipo en el certamen de constructores.

"Todo depende del rendimiento. El campeonato de constructores es muy, muy importante para todos los empleados porque las primas se pagan después del campeonato de constructores. Esto significa que si ganamos el campeonato de pilotos, los empleados no sacan nada de ello. Por eso tenemos que asegurarnos de que este apoyo se mantenga", señaló.

En caso que Red Bull decida reemplazar a Pérez, no está claro por quién optará para colocar como compañero de Max Verstappen entre Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

"Es una linda pregunta. Daré una linda respuesta: todo está abierto", finalizó Marko.