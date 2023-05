"Parece que Marko tiene un problema con el apellido Schumacher"

Después de pasar dos temporadas en Haas, período durante el cual logró dos finales en los puntos con un sexto puesto como mejor resultado, Mick Schumacher perdió su lugar en la Fórmula 1 para la temporada 2023.

El piloto alemán firmó con Mercedes para ser piloto de reserva y de desarrollo, lugar desde donde espera conseguir otra oportunidad para volver a la parrilla de la máxima categoría.

Ralf Schumacher, ex piloto de F1 y tío de Mick, está convencido de que su sobrino debería haber continuado como titular este año y piensa que AlphaTauri era un lugar ideal. Sin embargo, señaló a Helmut Marko, quien elige los pilotos del equipo junior de Red Bull, como responsable por no haber firmado al alemán.

"Franz Tost, como jefe de equipo y director de la escudería, quería inicialmente un piloto diferente porque sabe que se tarda de dos a tres años (en desarrollar a los pilotos nuevos)", dijo Schumacher en Formel1.de.

"El piloto disponible en el mercado era Mick, quien habría tenido sentido. Pero entonces llegó el Dr. Helmut Marko y, por razones personales o lo que sea, no quiso eso y eligió a Nyck de Vries en su lugar".

Al ser preguntado si Mick Schumacher tendría alguna posibilidad de conducir para AlphaTauri mientras Marko siga siendo el jefe del programa de pilotos de Red Bull, Ralf respondió: "Parece que Helmut Marko tiene un problema con el apellido Schumacher".

"Aunque tengo un buen intercambio con él personalmente, parece que tiene algún problema con Mick porque si no, no me resulta comprensible por qué no funcionó desde el principio".

Ralf Schumacher destacó además que la llegada de Mick a AlphaTauri habría sido beneficiosa para Red Bull en el mercado alemán.

"Para ser honesto, no veo a nadie más en la escudería (Red Bull) que encajaría allí en este momento. Por eso me sorprende lo que está haciendo el doctor Helmut Marko" dijo.

"No debemos olvidar que Red Bull no tiene necesariamente el mercado más fuerte en Alemania. Creo que si el grupo Red Bull hubiera mantenido a Schumacher en la Fórmula 1, habría recibido muchos comentarios positivos".

"Me sorprende bastante que la nueva dirección no le haya prestado mucha atención porque, en última instancia, no es una decisión del Dr. Marko, sino que la dirección es la que paga por ello", finalizó.

