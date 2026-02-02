Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Martin Brundle señala el equipo que "dio en el punto justo" con las nuevas reglas

Martin Brundle analizó las pruebas de la semana pasada de la Fórmula 1 en Barcelona.

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports, Martin Brundle, afirmó que Mercedes ha "dado en el punto justo" con el W17 tras las pruebas privadas realizadas en Barcelona la semana pasada.

Con una nueva ola de regulaciones que comienza esta temporada, con un mayor enfoque en la electrificación de la unidad de potencia, Mercedes ha sido señalad como uno de los favoritos gracias a su historial de éxitos en la anterior era turbo-híbrida. Mientras que el director del equipo, Toto Wolff, intentó moderar las expectativas, afirmando que es un "notorio pesimista", Brundle consideró que las Flechas Plateadas "dieron en el clavo" el nuevo reglamento.

"Obviamente, es un concepto de aerodinámica completamente diferente", dijo el ex piloto a Sky Sports F1. "Así que Mercedes nunca terminó de clavar realmente el coche de efecto suelo, ¿no? Nunca lo hicieron bien. El porpoising, y luego tenían un coche que no entendían, que rendía a veces sí y a veces no, y no sabían por qué.

"Así que claramente parece que han acertado este conjunto de regulaciones completamente distinto. Pero tenemos que ver cómo se comporta con temperaturas normales de pista".

Las nuevas regulaciones presentan, entre otros cambios, un reparto 50:50 entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Mercedes AMG

"Va a tratarse de la regeneración y de recargar la batería", continuó Brundle. "Pero, por supuesto, regenerarán tan bien como cualquier otro coche con motor Mercedes, y probablemente también los que llevan motor Ferrari. Pero sí parece que han dado en el punto justo bastante pronto en varias cosas, como comentaba antes".

Añadió: "Su concepto se ve bien, pero es demasiado pronto para afirmarlo. Y podrías tener un coche que calienta los neumáticos de manera brillante en un día frío y luego los sobrecalienta en un día caluroso, algo que ya hemos visto que le ha pasado a Mercedes antes.

"Así que creo que debemos mantener la calma con esto. Pero no se puede ignorar el ritmo implacable y la fiabilidad que han mostrado, así que claramente tienen un paquete muy bueno y bien integrado".

