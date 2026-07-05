Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Max Verstappen no puede creer su mala suerte con Red Bull: "Quizá me crucé con un gato negro"

Max Verstappen cree que será extremadamente difícil para Red Bull dar la vuelta a su temporada 2026 de F1. Más allá de Silverstone, también espera que el equipo tenga dificultades en Spa-Francorchamps y Monza.

Ronald Vording Filip Cleeren
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Una semana después de terminar segundo en Austria – donde Max Verstappen incluso podría haber ganado con una estrategia diferente – el panorama parece considerablemente más sombrío este fin de semana.

Durante la clasificación en Silverstone, Verstappen se vio lastrado por un problema en la unidad de potencia, pero incluso sin ese problema cree que Red Bull simplemente carece del ritmo para competir en cabeza, ya que solo pudo llevar el RB22 al séptimo puesto de la parrilla.

Mientras que tras el Gran Premio de Austria a Verstappen incluso le preguntaron en la rueda de prensa de la FIA si otra lucha por el título seguía siendo posible, dada la remontada del año pasado, su respuesta en el paddock de Silverstone fue breve: "Ya no deberían hacerme esa pregunta."

El Red Bull Ring ha sido tradicionalmente uno de los circuitos más fuertes de Verstappen, pero según el neerlandés Silverstone no se adapta ni al coche de Red Bull ni a la unidad de potencia de Red Bull.

Es uno de los llamados circuitos con escasez de energía en 2026, donde la gestión de la misma desempeña un papel aún mayor de lo habitual.

"No somos muy buenos en esas pistas, cuando es así," admitió Verstappen. "Además, creo que este fin de semana, el equilibrio del coche no ha sido excelente."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Eso significa que Verstappen también espera que Red Bull sufra en varios otros circuitos más adelante esta temporada: "Spa será básicamente lo mismo, y Monza también. Es una lástima porque Spa es obviamente una de mis pistas favoritas. Pero se va a sentir muy diferente este año."

Eso se debe naturalmente a la gestión de la energía, algo que también quedó patente en Silverstone con el regreso de las muy comentadas carreras yo-yo.

La opinión de Verstappen al respecto es clara, aunque no tiene interés en repetirla una y otra vez: "Así es la Formula 1 en este momento. No hay mucho que puedas hacer al respecto. Principalmente tengo ganas de volver a casa."

Cuando durante su sesión con los medios neerlandeses se sugirió que probablemente también está deseando que llegue el parón de verano, Verstappen se rio: "Sí, ¡pero el parón de verano no es lo suficientemente largo!"

¿Otra remontada como la del año pasado imposible para Red Bull?

El año pasado, Red Bull protagonizó una remontada notable tras el parón de verano, una que casi resultó en el quinto título mundial de Verstappen. Esta vez, sin embargo, no espera que la historia se repita.

"También tienes que lidiar con el límite presupuestario. Por eso, no puedes seguir llevando muchas mejoras al coche," explicó Verstappen. "Seguiremos evaluando las cosas carrera a carrera, pero una vez más, en pistas donde estás muy limitado en términos de gestión de energía, parece que sufrimos más."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Por fuera de la falta de rendimiento puro, Verstappen también siente que Red Bull ha sufrido una cantidad inusual de mala suerte esta temporada.

Además del problema con la unidad de potencia del sábado, un problema en el alerón trasero en Austria contribuyó a su accidente en la Q3. En Australia, Verstappen también sufrió un accidente que no pudo explicar de inmediato, mientras que en Mónaco tuvo que retirarse desde el segundo puesto de la parrilla por otro problema en la unidad de potencia.

Verstappen ya ha explicado que estos contratiempos duelen menos de lo que dolerían si estuviera luchando por el título mundial, pero aun así le sorprende la cantidad de infortunio en 2026 – algo que también lo persiguió durante las 24 Horas de Nurburgring cuando su coche sufrió problemas mecánicos mientras lideraba en las etapas finales.

"Es casi como si me hubiera cruzado con un gato negro", dijo. "No sé qué lo está causando. Pero no soy muy supersticioso, así que probablemente mejorará en algún momento".

Lee también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La F1 revela cuándo decidirá si recupera una carrera en Medio Oriente
Artículo siguiente Lo que la carrera sprint y la clasificación avisan para el domingo de la F1 en Silverstone

Comentarios destacados
Más de
Ronald Vording

Max Verstappen revela un problema con el Red Bull y avisa: "No tiene sentido correr así"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Max Verstappen revela un problema con el Red Bull y avisa: "No tiene sentido correr así"

Isack Hadjar estalla por los problemas de Red Bull en las salidas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Isack Hadjar estalla por los problemas de Red Bull en las salidas

Charles Leclerc busca respuestas a sus problemas con el Ferrari de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Charles Leclerc busca respuestas a sus problemas con el Ferrari de 2026
Más de
Max Verstappen

Verstappen, sarcástico tras la sprint en Silverstone: "Al menos aprendimos qué no hacer"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen, sarcástico tras la sprint en Silverstone: "Al menos aprendimos qué no hacer"

Verstappen critica el desfile de Lego de la F1: "Los pilotos no deberían parecer niños o payasos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen critica el desfile de Lego de la F1: "Los pilotos no deberían parecer niños o payasos"

Por qué Oscar Piastri responde diferente a los rumores sobre Max Verstappen y McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Por qué Oscar Piastri responde diferente a los rumores sobre Max Verstappen y McLaren
Más de
Red Bull Racing

Hadjar vence a Verstappen, pero considera que "no pinta bien" para la carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hadjar vence a Verstappen, pero considera que "no pinta bien" para la carrera

Incidente Lawson-Hadjar en la sprint de Silverstone: el veredicto de los comisarios

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Incidente Lawson-Hadjar en la sprint de Silverstone: el veredicto de los comisarios

Las novedades aerodinámicas de los equipos de F1 en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Las novedades aerodinámicas de los equipos de F1 en Silverstone

Últimas noticias

Ernesto Rivera tras su podio en Silverstone: "Al final la adrenalina estaba a tope"

FIA F3
F3 FIA F3
Silverstone
Ernesto Rivera tras su podio en Silverstone: "Al final la adrenalina estaba a tope"

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

NASCAR O'Reilly Chicagoland: Brandon Jones se impone a Chase Elliott en la prórroga

NASCAR XFINITY
NOAP NASCAR XFINITY
Chicagoland
NASCAR O'Reilly Chicagoland: Brandon Jones se impone a Chase Elliott en la prórroga

Mercedes: así funciona el truco "lift" para utilizar el MGU-K a máxima potencia durante más tiempo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Mercedes: así funciona el truco "lift" para utilizar el MGU-K a máxima potencia durante más tiempo