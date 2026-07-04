Max Verstappen revela un problema con el Red Bull y avisa: "No tiene sentido correr así"

Después de sorprender incluso a sí mismo con el tercer puesto en la clasificación sprint, la sesión de clasificación de Verstappen para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 se convirtió en una gran decepción.

Por primera vez desde Bakú 2024, Verstappen fue superado por un compañero de equipo en la Q3: entonces fue Sergio Pérez, esta vez fue Isack Hadjar, que terminó una décima y media por delante.

Sin embargo, Verstappen ya sintió durante la clasificación que algo iba mal con la unidad de potencia 2026 de Red Bull, conocida como la DM01.

"Está empeorando cada vez más, es bastante impresionante", dijo Verstappen con sarcasmo por la radio del equipo.

Hablando posteriormente con los medios neerlandeses en el paddock, el cuatro veces campeón del mundo explicó los problemas que encontró en el RB22.

"El equilibrio del coche no era bueno de todos modos, pero ayer tampoco lo era. Así que en ese sentido nada cambió realmente. La diferencia hoy fue que no teníamos velocidad punta en mi lado del garaje.

"Simplemente no había velocidad punta en ninguna de las rectas. Eso naturalmente significa que también usas más batería porque vas a fondo durante más tiempo, y entonces para el sector final se convierte en un desastre completo."

Max Verstappen dice que quedó atrapado en un círculo vicioso durante la clasificación de la F1 en Silverstone Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Verstappen explicó que, para cuando salió de la curva Stowe, prácticamente no le quedaba potencia eléctrica, lo que le hizo perder un tiempo significativo en todo el sector final en cada intento.

Por lo tanto, se convirtió en un círculo vicioso. Debido a la falta de potencia pura, tuvo que depender más del despliegue del MGU-K, mientras que pasar más tiempo a fondo también significaba que recuperaba menos energía. Combinados, esos factores le costaron tiempo en las rectas y resultaron en un doloroso sector final.

"El motor simplemente no funciona. No empuja como lo hace normalmente. Como piloto, puedes sentirlo. Y por eso, simplemente somos demasiado lentos en cada recta."

Según Verstappen, el problema no estuvo presente durante la carrera sprint, lo que le dejó sin poder explicar por qué apareció de repente durante la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Preguntado por Motorsport.com si había probado diferentes formas de aplicar el acelerador o ajustes para enmascarar parte del problema, el neerlandés respondió: "Sí, todo. Literalmente probé todo durante la clasificación, pero no supone ninguna diferencia en términos de velocidad punta. Puede que seas un poco más rápido en una recta, pero luego eres más lento en otra. En general, sigues siendo simplemente demasiado lento."

Max Verstappen fue superado por un compañero de equipo en la Q3 por primera vez desde Bakú 2024. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

¿Romperá Red Bull el parc fermé para cambios de unidad de potencia y de configuración?

Eso deja a Red Bull con dos preguntas clave el sábado por la noche. Primero, el director del equipo Laurent Mekies confirmó después de la clasificación que el equipo investigará la causa raíz del problema.

Dependiendo del resultado de esa investigación, Red Bull debe decidir si Verstappen completará el Gran Premio de Gran Bretaña con la unidad de potencia actual o si potencialmente romperá el parc fermé para montar una nueva y cambiar también la configuración del coche.

Verstappen ya tiene una preferencia clara.

"En realidad no tiene sentido correr así mañana, si mantenemos el coche igual.

"Preferiría cambiarlo todo. Si sales desde donde estamos ahora, de todos modos vas a quedarte por ahí. Podrías perder una posición más, y eso es todo. Así que desde ese punto de vista, preferiría mucho más cambiar cosas."

Si Red Bull opta por una salida desde el pitlane, el equipo tendría libertad para modificar la configuración del coche, aunque los cambios realizados entre la carrera sprint y la clasificación no produjeron el resultado deseado.

"Quiero decir, en la carrera sprint nos estaban destrozando en las curvas de muy alta velocidad", dijo Verstappen.

"Tenía a George detrás y me estaba alcanzando con aire sucio en las curvas de alta velocidad. Así que eso dice bastante.

"Pero incluso a baja velocidad, simplemente no estoy contento con cómo se ha comportado el coche durante todo el fin de semana. Así que, sí, hay una desconexión clara."