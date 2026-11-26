Fórmula 1 GP de Qatar

Max Verstappen, sin Gianpiero Lambiase en el GP de Qatar

Lambiase estaba originalmente programado para ejercer de ingeniero de Verstappen en las dos últimas carreras de F1 de 2026, pero se perderá Qatar por circunstancias personales

Ronald Vording

Publicado: 26 nov 2026, 22:02

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen no contará con su mano derecha habitual Gianpiero Lambiase este fin de semana en el Lusail International Circuit. Red Bull ya había optado por un sistema de rotación para la última parte de esta temporada de Fórmula 1, principalmente para permitir que Tom Hart se asentara en el puesto de cara a su esperado nombramiento permanente mientras Lambiase sigue en el equipo.

El plan inicial era que Lambiase cubriera los dos últimos grandes premios de la temporada como ingeniero de carrera de Verstappen, además de sus funciones como jefe de competición de Red Bull, pero estará ausente en Qatar por circunstancias personales. El equipo dijo a Motorsport.com que se espera que Lambiase regrese en Abu Dhabi, siempre que sus circunstancias personales lo permitan.

Se espera que Lambiase sea puesto en excedencia remunerada en 2027 antes de su marcha a McLaren. Aunque Red Bull aún no lo ha anunciado formalmente, esto hace muy probable que Hart se convierta en el ingeniero de carrera permanente de Verstappen ya al inicio de la temporada 2027.

Hart, que trabaja para Red Bull desde 2013, iba camino de Williams hasta que Verstappen expresó internamente su preferencia por Hart como sustituto de Lambiase. Posteriormente, Red Bull logró revertir el traslado previsto de Hart al equipo con sede en Grove, donde debía convertirse en el ingeniero de carrera de Alexander Albon.

Las primeras carreras de Hart trabajando con el cuatro veces campeón del mundo han presentado varios desafíos. En Austin, hubo problemas técnicos con la conexión de radio, mientras que en Brasil Verstappen se quejó repetidamente de una sensación extraña en el RB22 después de su stint inicial. En Las Vegas se desarrolló una carrera particularmente caótica, aunque la comunicación entre Verstappen y Hart ya parecía ser considerablemente mejor.

Verstappen ha hablado positivamente de Hart, de quien dice que ha causado una “buena impresión” pese a esos desafíos.

Cómo se ha adaptado Verstappen a las exigencias de gestión de energía de la F1

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

En Las Vegas, Verstappen fue elogiado por "ser más listo que" Mercedes, como lo expresó el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies. Aunque el neerlandés sigue sin ser fan de la normativa actual, demostró su comprensión de la gestión de energía en su batalla con George Russell, a quien volvió a adelantar repetidamente.

La actuación de Verstappen subrayó el progreso que Red Bull ha logrado con su unidad de potencia DM01 en circuitos pobres en energía, pero también hasta qué punto Verstappen jugó con las herramientas a su disposición, algo que también pareció representar un paso adelante en comparación con la apertura de la temporada en Melbourne.

“Creo que todos mejoramos en ello, pilotos y equipos, en la comprensión de la gestión de energía, pero eso es normal cuando es una normativa nueva”, dijo Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó en Qatar qué pasos ha dado entre bastidores.

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“Cuando miras el primer fin de semana de carrera, creo que si volviéramos atrás, harías las cosas de manera diferente. También sería malo si volvieras atrás y no supieras qué hacer de otra forma, así que es simplemente una progresión normal, diría yo”.

Aunque Verstappen sintió que el trazado de Las Vegas se adaptaba bien al RB22, espera que Qatar presente un desafío diferente. El Lusail International Circuit está dominado por curvas de alta velocidad, un área en la que Verstappen dice que Red Bull no siempre ha sido particularmente competitivo este año.

Sin embargo, tras la exitosa mejora de Red Bull en Bakú, su compañero de equipo Isack Hadjar cree que el equipo debería ser ahora competitivo en todas partes.

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