Max Verstappen: "Sin mi padre no estaría sentado aquí ahora".

El hecho de que Jos Verstappen abandonara una vez a su hijo Max en una estación de servicio de la autopista o que no le hablara durante una semana son anécdotas insólitas pero conocidas de la familia Verstappen. Con el neerlandés, todo estaba orientado al éxito, que también dio sus frutos cuando en 2021 Max Verstappen se convirtió en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez.

Max puede reírse hoy de las historias de su padre, aunque parezca una época dura para muchos. Pero él mismo dice: "Sin mi padre, no estaría sentado aquí hoy. Cuando dejó la Fórmula 1, sacrificó los siguientes doce años e hizo todo lo posible para que yo llegara a donde estoy ahora".

"Pasamos innumerables horas viajando juntos por Europa, y no sólo eso", continúa. "El trabajo que hizo fue realmente una locura. Trabajó en mis motores, preparó mis karts, estuvo en el banco de pruebas”, apunta el ahora piloto de Red Bull Racing y líder del campeonato 2022.

Verstappen padre, dice, llevó a su hijo a la escuela y luego volvía directamente al taller. "Y cuando terminaba la escuela, iba allí y todavía estaba trabajando", menciona el competidor de Red Bull. Allí, el padre también le mostraba a su hijo lo que estaba haciendo todo el tiempo para que entendiera con qué herramientas y trabajo podía estar en la pista todo el tiempo.

Jos Verstappen con Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

"Estoy muy agradecido por esos momentos", dice Verstappen hijo, admitiendo que en ese momento no entendía realmente por qué estaba haciendo todo eso y por qué tenía que estar allí. "Pero definitivamente me ayudó más adelante en mi carrera".

Jos Verstappen sigue viajando a las carreras y es un invitado habitual en el garaje de Red Bull. Pero ya no interfiere de esa manera: "Por supuesto que ya no me dice: 'Aquí tienes que girar y allí tienes que hacer esto y aquello'", dice el monarca de la Fórmula 1. "Pero me gusta compartir cada fin de semana".

"Creo que es muy importante tener ese tipo de relación", finalizó el Campeón del Mundo de Fórmula 1.