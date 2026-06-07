Por qué el nuevo alerón delantero de McLaren necesita “un poco más de trabajo”

Clasificarse no más arriba de la cuarta fila de la parrilla es solo uno de varios acontecimientos que están irritando a McLaren durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Oscar Piastri y Lando Norris se clasificaron séptimo y octavo, a más de medio segundo del poleman de Mercedes, Kimi Antonelli, que tiene el mismo motor que el MCL40 de McLaren. Si el tamaño de esa diferencia fue "decepcionante", en palabras del director del equipo McLaren, Andrea Stella, no fue del todo sorprendente dadas las características de rendimiento conocidas del coche.

Uno de los elementos de fondo más problemáticos del fin de semana ha sido el nuevo alerón delantero, que McLaren probó y dejó de lado durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá. Aquí el equipo trajo una versión revisada, pero nuevamente optó por volver a la especificación anterior antes de la clasificación.

Sin embargo, esta no es la pista para este componente, por dos razones importantes e interconectadas. La primera es que el nuevo concepto de alerón es la base de todo un conjunto de desarrollos que irán evolucionando a partir de él; la segunda es que McLaren necesita entender por qué el rendimiento en el mundo real se ha desviado de las expectativas establecidas por sus herramientas de simulación.

La falta de correlación entre la simulación y la pista es preocupante, incluso si los resultados en el mundo real terminan siendo mejores de lo esperado.

"Ciertamente queremos entender un poco más claramente el comportamiento del alerón delantero en la pista frente a lo que tenemos en nuestras herramientas de desarrollo", dijo Stella a los medios, incluido Motorsport.com.

Andrea Stella, McLaren Photo by: Ryan Pierse / Getty Images

"Es muy importante que hagamos muy bien esta caracterización, porque basándonos en este alerón delantero habrá varios desarrollos. En sí mismo, no se esperaba que este alerón delantero fuera un gran paso desde el punto de vista de los números, era más bien el comienzo de un nuevo concepto.

"Queríamos dedicarle suficiente tiempo, y definitivamente después de Canadá hubo un par de cosas que necesitábamos corregir. Pero aquí estamos muy cerca de lo esperado, así que creo que estamos contentos con los datos que hemos visto, y a partir de este punto empezaremos a introducir los desarrollos que se basan en este nuevo alerón delantero.

"Sigo pensando que un desarrollo riguroso y efectivo del coche sigue siendo un punto fuerte de nuestro equipo."

Así que nunca se esperó que el nuevo alerón delantero cambiara las reglas del juego. El desarrollo aerodinámico es un proceso tan iterativo que ningún componente por sí solo proporciona una ‘solución mágica’ que transforme el comportamiento del coche o aporte varias décimas por vuelta.

Pero lo que McLaren está tratando de encontrar es un cambio más amplio en el comportamiento del MCL40. La sensación del equipo es que le falta carga aerodinámica máxima en comparación con el dominante Mercedes, y probablemente también con Ferrari.

También hay un problema de falta de agarre mecánico, en gran medida consecuencia de que el equipo se centró en hacerlo menos agresivo con sus neumáticos. Históricamente eso ha ofrecido un beneficio, dado lo sensibles que generalmente han sido los Pirelli al estrés térmico, pero la última generación ha demostrado ser más robusta de lo esperado. Tanto Piastri como Norris han tenido dificultades para llevar ambos ejes a temperatura, especialmente en condiciones ambientales más frías como las que prevalecieron en Canadá.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

En Mónaco, el equipo quería probar el nuevo alerón delantero frente al anterior en ambos coches, para eliminar parte del elemento de subjetividad que aportan los pilotos, pero esto se complicó por la avería de Norris en la FP2. Ambos coches usaron el nuevo alerón en la FP3.

Es probable que el equipo siga añadiendo nuevas piezas a la mezcla cuando estén listas, en lugar de esperar a introducirlas como parte de un paquete mayor, porque la novedad del reglamento técnico significa que hay más ganancias por encontrar.

"Así que aquí utilizamos el nuevo alerón delantero en una configuración ligeramente modificada, lo cual forma parte del aprendizaje sobre la respuesta de este nuevo componente, a partir del cual llegarán algunos desarrollos más para las próximas carreras", dijo Stella.

"El comportamiento del alerón delantero está más cerca de lo esperado, pero requiere un poco más de trabajo, así que definitivamente volveremos a ver este alerón delantero en los próximos eventos. No estaba muy lejos del alerón delantero base, por lo que no fue muy intrusivo en la preparación general desde el punto de vista de la conducción.

"Aquí, como hay tanto margen de desarrollo, estamos añadiendo componentes nuevos cada vez más. En cuanto están listos, los añadimos al coche.

"Queremos aprender lo máximo posible sobre los nuevos componentes y cómo se comportan, porque la aerodinámica del coche no está muy madura como consecuencia de los cambios en el reglamento. Así que veremos más muchas piezas muy a menudo, en lugar de paquetes individuales en eventos específicos."