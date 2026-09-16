McLaren debe ayudar a Piastri a dejar de "pensar", dice Stella

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que el déficit actual de Oscar Piastri respecto a Lando Norris se debe a que el australiano todavía está "pensando y conduciendo" con la maquinaria de Fórmula 1 de 2026.

La incomodidad de Piastri con la nueva generación de coches de F1 ha sido evidente durante toda la temporada hasta ahora. En los dos años anteriores había quedado claro que sus fortalezas radican en mantener la velocidad en curvas rápidas y en condiciones de alto agarre. La menor carga aerodinámica y los neumáticos más estrechos dictados por las reglas de 2026 han eliminado gran parte del agarre de los nuevos coches, sacando a Piastri de su zona de confort general.

Esto, sumado a la naturaleza de carga y despliegue de las unidades de potencia del 26, ha contribuido al duro año de Piastri hasta ahora. Si bien él y Norris estuvieron increíblemente igualados a lo largo de 2025, aparte de las carreras de menor agarre entre los desplazamientos finales, Norris ha mantenido una clara ventaja durante este año.

Stella dice que Piastri mejorará si McLaren es capaz de evitar que "piense" mientras está en pista, y acepta que conducir el MCL40 de este año no se siente como un proceso natural para el melburniano.

"Creo que con Oscar tenemos que clasificar mejor, mantenernos más cerca de las posiciones de podio desde el inicio", comenzó Stella. "En Monza fue P3 al final de la clasificación, pero de alguna manera acabamos saliendo P6 por la obstrucción. Así que hay varias circunstancias sobre las que debemos tomar más control.

"Tenemos que ejecutar mejor y, al mismo tiempo, tenemos que estar más en sintonía entre Oscar y el MCL40 porque Oscar todavía está conduciendo y pensando. Y cuando conduces y piensas, las cosas se ralentizan; eres más lento como piloto a la hora de decidir qué hacer y, en última instancia, eres más lento en términos de tiempos por vuelta.

"Así que creo que la agenda está muy clara en cuanto a lo que tenemos que mejorar y espero, como siempre digo, que lo dominemos y veamos a un Oscar más fuerte en la parte final [del año]".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Piastri sufrió daños en el alerón delantero en la primera curva tras encontrarse con el Mercedes de George Russell, lo que dejó el diveplane aleteando contra el endplate.

Stella dice que McLaren estaba preocupado por el impacto en los neumáticos delanteros de Piastri, pero el compuesto duro fue lo bastante duradero como para asegurar que no sufriera graining, por lo que no fue necesario cambiar el alerón delantero. Incluso consiguió adelantar a Arvid Lindblad después de su parada en boxes, pero acabó quedando atrapado detrás del Alpine de Franco Colapinto para terminar octavo.

"El daño en el alerón delantero le costó a Oscar unas cuantas unidades de equilibrio aerodinámico", añadió Stella. "Así que definitivamente fue muy medible.

"En realidad estábamos bastante preocupados de que esto hubiera causado mucho graining porque el tren delantero perdió mucha carga aerodinámica. De hecho, y por suerte, los neumáticos duros fueron lo bastante duros y resistentes como para no abrir el graining, así que Oscar pudo mantenerse en la carrera.

"En cuanto a Oscar, creo que la carrera quedó definitivamente comprometida no solo por el daño en el coche, sino por haber perdido más posiciones en la salida. Así que creo que incluso sin el daño, habría sido una carrera difícil para sacar más de la situación en la que se encontró."