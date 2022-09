El otro exiliado de McLaren que espera seguir el camino de Checo Pérez

Cargar reproductor de audio

Daniel Ricciardo no es el único piloto que ha pasado por momentos difíciles como miembro de McLaren. Otros dos pilotos actuales de la F1 pasaron cada uno un año como parte del imperio de Woking y como resultado ambos estuvieron a punto de perder su carrera. Sin embargo, se han recuperado y se han convertido en competidores muy respetados, y uno de ellos se ha recuperado no una sino dos veces, demostrando que la actitud y la determinación pueden funcionar.

Algunas actuaciones impresionantes durante dos años en Sauber convencieron a Martin Whitmarsh, entonces director de equipo en McLaren, de firmar a Sergio Pérez para la temporada 2013. Pérez sustituyó a Lewis Hamilton, que se había ido a Mercedes, y se unió a otro campeón del mundo, Jenson Button. Pero no fue un buen momento desde el punto de vista de la ingeniería, ya que el MP4-28 incorporaba nuevas ideas que resultaron ser demasiado ambiciosas y Pérez se encontró en un coche con el que incluso Button tuvo problemas. Así, por primera vez desde 1980 ninguno de los dos pilotos de McLaren logró un podio durante la temporada.

"Checo" hizo un trabajo razonable; fue superado en 10 ocasiones en clasificación en una temporada de 19 carreras, por lo que estuvo casi a la mitad con Button en una sola vuelta, y consiguió 49 puntos frente a los 73 de Button. Fue un trabajo decente, pero no suficiente para salvar el trabajo de Pérez cuando el presidente de McLaren, Ron Dennis, dio un golpe de estado en la sala de juntas y destituyó a Whitmarsh.

Ron recurrió al médico y entrenador de pilotos de McLaren, Aki Hintsa, para pedirle su opinión sobre el piloto junior del equipo, Kevin Magnussen. Hintsa había visto a varios jóvenes llegar a McLaren a lo largo de los años con sueños para el futuro y a menudo estaban tan envueltos en la magnificencia del equipo que "las palabras se les quedaban en la garganta". Pero como explica Oskari Saari en su libro The Core - Better Life, Better Performance, "el piloto danés que entró en el despacho de Hintsa no se inmutó. Ni siquiera sonrió. Estaba nervioso, pero no por la magnitud de la operación. A Hintsa le gustó la actitud y la determinación del joven (y) recomendó que Magnussen fuera aceptado en el programa junior de McLaren".

Magnussen se desarrolló rápidamente, tanto física como mentalmente, a lo largo de un período de tres años y Hintsa se alegró de recomendarlo para el escalón más alto después de que Kevin dominara la Fórmula Renault 3.5 Series. "Magnussen recibió un contrato y Pérez una patada..."

Kevin se incorporó al inicio de una nueva era en la F1; el comienzo de la tecnología híbrida. Su temporada comenzó bien, ya que Magnussen terminó en un auténtico tercer puesto en su debut en Melbourne, que se convirtió en un segundo puesto después de que Daniel Ricciardo, de Red Bull, fuera excluido por una infracción del flujo de combustible, y Jenson heredó el tercer puesto. Fue un comienzo impresionante para la carrera de Kevin, aunque sigue siendo el punto más alto hasta ahora; el resto de la temporada reveló una falta de carga aerodinámica en el frente debido al alto morro del coche y una dificultad para gestionar el flujo de aire.

Al igual que Pérez, Magnussen fue superado 10-9 por Button en clasificación, y obtuvo 55 puntos frente a los 126 de Jenson. Inicialmente parecía que Button se retiraba al final de la temporada mientras Fernando Alonso volvía al equipo de Woking, pero de repente Kevin recibió la notificación de que estaba fuera y McLaren iría con una alineación de dos campeones del mundo.

Fue un momento difícil para el danés. Era demasiado tarde para encontrar un asiento en otro lugar y, aunque estuvo presente como reserva de McLaren en 2015 en el inicio de la temporada en Australia, Magnussen pasó el resto de la temporada al margen, viendo cómo Max Verstappen y Carlos Sainz se establecían como las próximas grandes promesas del campeonato.

Afortunadamente, en 2016 Kevin consiguió otro contrato como titular. Desafortunadamente, fue con un equipo que apenas estaba saliendo del fango: Renault había comprado la sufrida operación de Lotus en Enstone y este primer año se trataba simplemente de sobrevivir. Sólo consiguió siete puntos, pero trabajó bien con el novato Jolyon Palmer y hubo respeto entre ellos.

Magnussen permaneció en Haas hasta finales de 2020 y, de repente, todo desapareció. La F1 parecía haber pasado de largo y era el momento de construir una nueva reputación en EE.UU. Sin embargo, al comienzo de esta temporada, como resultado del ataque de Rusia a Ucrania, Kevin recibió la llamada para volver.

Un año más tarde, Magnussen estuvo desarrollando una nueva relación con Romain Grosjean en Haas. Rápido pero a veces errático, Grosjean había estado con el equipo desde el principio, pero Kevin pronto se estableció como un jugador sólido. Los comentarios de los expertos indican que Magnussen no siempre tenía el ritmo más rápido, pero su consistencia y determinación fueron muy valiosas para el equipo.

Magnussen permaneció en Haas hasta finales de 2020 y, de repente, todo desapareció. La Fórmula 1 parecía haber pasado de largo y era el momento de construir una nueva reputación en Estados Unidos. Sin embargo, al comienzo de esta temporada, como resultado del ataque de Rusia a Ucrania, Kevin recibió la llamada para volver en reemplazo de Nikita Mazepin, y creó puro deleite en Haas cuando se clasificó séptimo en Bahréin y terminó quinto, anotando los primeros puntos del equipo desde octubre de 2020. El equipo de ingenieros estaba muy contento de tenerlo de vuelta.

Mientras tanto, ese otro ex rechazado de McLaren, Pérez, pasó siete años en Force India/Racing Point. De repente, una victoria a finales de 2020 le sirvió para impulsarse hacia Red Bull Racing tras verse afuera de la parrilla y la posibilidad de ganar carreras con regularidad por primera vez en su carrera. Ahora que Magnussen está de vuelta, quizás pueda seguir un camino similar cuando algunos de los veteranos comiencen a dejar el deporte en los próximos años. Pérez ha demostrado que la experiencia y el esfuerzo continuado pueden funcionar. Magnussen bien puede ser capaz de hacer lo mismo.

