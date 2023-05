El "golpe de realidad" que recibió McLaren F1 en Miami

Lando Norris perdió unas dos décimas por vuelta en la carrera del domingo tras un golpe de Nyck de Vries en la curva 1 que dañó su suelo. El británico terminó 17º y Oscar Piastri, su compañero de equipo, se clasificó 19º.

El equipo había considerado la posibilidad de retirar a Piastri por completo, ya que el novato debió trabajar para controlar las altas temperaturas de los frenos mientras se buscaba una solución para un fallo en el sistema hidráulico del brake-by-wire.

Estos resultados llegaron justo después de haber sido noveno y 11º en Azerbaiyán, cuando se introdujo un suelo revisado, por lo que la pésima actuación de Miami ha dejado a McLaren para hacer frente a un "golpe de realidad".

Stella, director del equipo, dijo: "La principal conclusión es que después de un fin de semana decente en Bakú desde el punto de vista del rendimiento, hemos tenido un golpe realidad".

"La información que obtuvimos aquí nos ayuda a entender que algunas direcciones de desarrollo todavía necesitan ser perseguidas, como mejorar el coche en off-brakes, off-throttle".

"Por el momento, el coche no funciona en estas condiciones. En circuitos como éste, esto se convierte en una limitación demasiado grande".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

El italiano añadió que la única oportunidad de McLaren de progresar en la carrera habría sido un incidente que provocara la salida del coche de seguridad y cambiara la estrategia. Pero las 57 vueltas completas transcurrieron sin un abandono ni un solo incidente con bandera amarilla.

Stella continuó: "Habríamos necesitado algún incidente en la carrera, un coche de seguridad o algo así, pero no pasó nada. Así que las limitaciones desde el punto de vista del rendimiento no pudieron superarse gracias a algunos elementos situacionales. Nos vamos sin puntos".

Norris se mostró especialmente abatido en el encuentro con los medios posterior a la carrera, afirmando que McLaren sufrió especialmente porque AlphaTauri -con Yuki Tsunoda terminando 11º y de Vries 18º- fue el único otro equipo que rindió por debajo de sus posibilidades.

"La pista no se adapta a nosotros, las curvas largas no se adaptan a nosotros, la temperatura no se adapta a nosotros, la superficie de la pista no se adapta a nosotros. Hay muchos aspectos diferentes".

"Nadie fue lento este fin de semana. Quizá los AlphaTauri fueron el único coche lento. Todos los demás eran bastante rápidos".

"Los Alfa Romeo eran muy rápidos, los Haas también. Los Alpine eran mucho más rápidos".

"Yo no diría que éramos muy diferentes a lo que hemos sido, es sólo que todo lo demás fue un gran paso adelante y mucho de esto se debe a las características del coche, en mi opinión".

Sobre el toque con De Vries en la primera vuelta, Norris dijo: "No sé lo que pasó. Simplemente me golpeó. Lo ha hecho un poco últimamente, así que tiene que intentar frenar un poco antes, pero no cambió mi día".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!