Después de 2022, Red Bull pudo haber ideado un auto aún mejor para este año, ya que hasta ahora han dominado a sus oponentes en la Fórmula 1, quienes realmente no tienen voz en el resultado de las carreras del domingo. Muchos atribuyen el resurgimiento de Red Bull al genio de Adrian Newey.

El diseñador británico ya trabajó en la Fórmula 1 durante la primera era del efecto suelo, por lo que tiene mucha experiencia con este tipo de autos y pudo volver a usarlos con el paquete de reglas de 2022. Así que no sorprende que los rivales intentaran contratarlo para tener un arma en su poder.

Por ejemplo, F1-Insider.com sabe que poco antes de que Newey extendiera su contrato con Red Bull, recibió una llamada telefónica de un ex empleado en la casa de Milton Keynes y que actualmente es uno de los asistentes personales del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Y la tarea de esta persna era atraer de alguna manera al especialista técnico más talentoso de la categoría a Mercedes en nombre de su jefe. Sin embargo, Newey rechazó cortésmente la oferta y, en cambio, firmó por unos años más con Red Bull.

Por cierto, al enterarse de esta noticia, Helmut Marko también le dijo unas palabras bonitas a su compatriota Mercedes: "Parece que el señor Wolff no cree realmente que su propia gente pueda hacer frente a los problemas de su coche".

Adrian Newey, Director Técnico de Red Bull Racing habla con el segundo clasificado Sergio Pérez, Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Sin embargo, el equipo alemán no son los únicos que intentan debilitar a los campeones defensores de esta manera.

Ferrari está intentando utilizar la confirmación de Laurent Mekies a AlphaTauri como una bala, hasta ahora también sin éxito. Supuestamente, los italianos liberarían a Mekies antes si Red Bull les diera tres aerodinamistas de alto rango a cambio de este movimiento.

Uno de ellos es el actual director técnico del equipo y mano derecha de Newey, Pierre Waché. Marko también respondió: "Todo el mundo quiere que Ferrari sea competitivo, pero no funciona así. Esto no es un bazar árabe. Además del hecho de que Waché no quiere cambiar, no aceptamos las condiciones impuestas por ellos".

Entonces, Ferrari y Mercedes intentaron robar a los técnicos más importantes de Red Bull, pero no lo lograron, por lo que ahora deben buscar otras soluciones para alcanzar de alguna manera al equipo que ha brindado un rendimiento dominante este año.