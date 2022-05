McLaren llevará el logo de Senna dejado por Williams

Ayrton Senna es recordado sobre todo por sus éxitos con McLaren, con cuya escudería de Woking consiguió sus tres títulos mundiales.

Tras la muerte del brasileño en el Gran Premio de San Marino de 1994, la escudería Williams para la que pilotaba en ese momento siguió llevando su nombre y la famosa Senna-S en el morro de su coche.

Sin embargo, de cara a la temporada 2022, Williams decidió eliminar la marca Senna de su coche.

En la presentación del nuevo coche de Williams, el director del equipo, Jost Capito, dijo que los nuevos propietarios de Williams querían seguir adelante y cambiar la forma de honrar al brasileño.

Senna logo on the front wing of Williams FW42

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images