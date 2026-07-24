McLaren positivo con las nuevas piezas en Hungría, pero el "macarena" tendrá que esperar

Los dos Ferrari marcaron el ritmo en ambas sesiones de entrenamientos libres, pero detrás de los rojos en Hungría no están los Mercedes, como cabía esperar, sino que hemos visto aparecer el McLaren de Lando Norris, tercero aunque a casi medio segundo del líder, Lewis Hamilton.

Si bien el campeón del mundo se ha defendido más que dignamente con el MCL40 revisado y mejorado, su compañero de equipo, Oscar Piastri, ha tenido muchas dificultades, terminando solo octavo, a más de 8 décimas de Lando y a 1,3 segundos de Lewis, el líder. No hay que subestimar a McLaren, ya que Norris tuvo que abandonar la simulación de clasificación debido al accidente de Franco Colapinto, que provocó la salida de la bandera roja; pero, mientras pudo dar el máximo, demostró que el monoplaza de color papaya no estaba demasiado lejos de la Ferrari.

En el equipo dirigido por Andrea Stella ven con optimismo el resto del fin de semana, ya que las novedades traídas a Budapest han funcionado y son solo una parte del paquete que se completará en Zandvoort, tras la pausa de verano.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

En McLaren han elogiado el trabajo realizado en la FP1 por Leonardo Fornaroli: el piloto de Piacenza, de hecho, ha estrenado el alerón reversible y las novedades en el endplate y el fondo.

Si el "Maracena" de Woking ha sido aprobado para su uso en Monza, Lando Norris se ha familiarizado con el nuevo fondo y el diferente panel lateral del alerón estándar, mientras que Piastri ha rodado con una configuración sin novedades...

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"En la FP1 no he dado vueltas porque el coche se lo había quedado Fornaroli" —admitió Piastri— "y por la tarde he tenido que adaptarme a un circuito con muchos baches y mucho viento. Ha sido una jornada muy exigente, ya que me salté la primera sesión y no contaba con las actualizaciones que, según Lando, han funcionado bien. Estamos bastante rezagados en cuanto a diferencia de tiempos para un circuito tan corto como este, pero ya veremos cómo se comporta el coche mañana: confío en que podamos hacerlo bien".



