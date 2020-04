El sistema de McLaren prohibido por la FIA y que cautivó en 2010

Sin embargo, los secretos no duran mucho dentro del paddock de la Fórmula 1, y rápidamente e inevitablemente, la idea se fue al centro del escenario, ya que la imaginación de los fanáticos, los medios y los equipos se volvieron locos.

El conducto F, o F-Duct, dada la forma de su doblez debido a la letra en el logotipo del patrocinador de Vodafone junto a la entrada del chasis, fue la forma novedosa y absurdamente compleja de McLaren en la búsqueda de reducir la resistencia aerodinámica.

Conocido internamente por su número de proyecto, RW80, se convertiría en un tema controvertido, pero fue permitido por la FIA para utilizarse en 2010 antes de ser prohibido posteriormente.

El sistema, que consistía en numerosos canales de tuberías era operado por los pilotos en las rectas para dirigir el aire al alerón trasero, reduciendo la carga aerodinámica y la resistencia.

Para entenderlo, subdividimos el sistema en dos partes, la tubería de señalización con la que el piloto podría interactuar, indicada en los puntos 1,2 y 3 en el diagrama, y ​​los conductos de flujo de aire que suministraban el flujo a la parte trasera del automóvil, etiquetados como 4,5 y 6 .

La tubería de señalización se utilizaba como un método para controlar el sistema, con el piloto cubriendo la tubería en la cabina [2] para activar o desactivar el sistema. Cuando se destapaba el orificio de la cabina, el flujo de aire absorbido por el tubo respirador del chasis [1] fluía hacia la cabina [2], mientras que el flujo de aire ingresado en la caja de aire se alimentaba a través del interruptor de fluido [5] y transcurría a través de la tapa de salida en la parte posterior del monoplaza [7].

Sin embargo, cuando el piloto cubría la entrada de la tubería en la cabina, el flujo de aire capturado por la entrada del chasis [2] pasaría por la parte alta de la cabina y viajaría a través de la tubería marcada con el número 3 con destino a la cámara del interruptor de fluido.

Una vez aquí, desviaría el flujo de aire desde la caja de aire [4] a la tubería superior y lo enviaría al alerón trasero [6]. El flujo de aire se alimentaría de la ranura adicional en el ala, haciendo que el flujo a su alrededor se rompiera y causara el denominado emplazamiento.

El sistema de McLaren pasó por varias intervenciones a lo largo de la temporada, ya que el equipo buscó obtener aún más rendimiento.

El orificio de la cabina que el piloto utilizaba para operar el sistema estaba inicialmente cubierto por la rodilla del conductor. Sin embargo, en una versión posterior, la tubería se movió más hacia la cabina para que los pilotos pudieran usar su codo. Mientras tanto, la entrada del tubo respirador en la parte superior del chasis tuvo varios rediseños para lograr un mejor flujo.

El nivel de carga aerodinámica y reducción de resistencia requerida para cada circuito también significaba que McLaren tenía diferentes opciones disponibles. Mónaco hizo que el equipo usara entradas y salidas suplementarias en el mainplane, mientras que en Monza optó por usar un ensamblaje convencional de baja carga aerodinámica, sin el conducto F.

McLaren MP4-25 revised F-duct system, air pushed through mainplane, rather than the top flap (inset)

Photo by: Giorgio Piola