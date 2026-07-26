McLaren responde a la frustración de Piastri por tener 'tarde' la mejora del coche en Hungría

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que el hecho de que Oscar Piastri se perdiera la FP1 para que participara el rookie Leonardo Fornaroli tuvo un impacto mayor en su fin de semana del GP de Hungría que no probar el nuevo suelo del equipo hasta el sábado.

Piastri ha estado a la defensiva frente a su compañero de equipo Lando Norris durante todo el fin de semana en Budapest, primero al tener que ceder su coche al rookie Fornaroli en la FP1, y luego al mantenerse con la especificación original del equipo en la FP2 mientras el equipo probaba las últimas mejoras en el coche de Norris.

Ese enfoque proporcionó datos comparativos útiles para McLaren, pero también significó que Piastri tuvo que esperar hasta la sesión de FP3 del sábado por la mañana para tener tiempo en pista con la última mejora del suelo.

Piastri, conocido por empezar más despacio mientras va construyendo un fin de semana de carrera, nunca pareció recuperarse del todo de estar a la defensiva, ya que clasificó quinto con Norris en la pole. Sin embargo, el hecho de ser obstaculizado por Lewis Hamilton al inicio de su último intento rápido en Q3 hizo que no quedara claro cuál habría sido el ritmo máximo del australiano.

Piastri lamentó tener que esperar hasta el sábado para el nuevo suelo, mientras que perderse la FP1 también pareció ser especialmente perjudicial en el complicado Hungaroring, que estuvo en mal estado todo el fin de semana con parte de su asfalto recién reasfaltado y ráfagas de viento perturbadoras.

"Perderme la FP1 definitivamente tuvo un poco más de impacto de lo que pensaba, porque las condiciones de la pista han sido bastante diferentes a las que estábamos acostumbrados", dijo Piastri después de clasificar quinto, lo que se convirtió en tercero en la parrilla tras las sanciones a Hamilton y Kimi Antonelli.

"Dicho eso, las condiciones del sábado han sido bastante diferentes a las del viernes, pero simplemente ha sido difícil ponerse al día. Y sentí que con cada vuelta durante la clasificación, poco a poco iba llegando. Sentí que necesitaba esa segunda vuelta en Q3 más que en la mayoría de los fines de semana y no poder hacerla fue bastante frustrante".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Cuando Motorsport.com le preguntó por no probar el nuevo suelo hasta el sábado, dijo: "No fue ideal. Definitivamente, no quieres cambiar piezas grandes en el coche de esa manera si no tienes que hacerlo. Simplemente no ha sido un fin de semana particularmente fluido, con perderme la primera práctica y luego acostumbrarme a eso".

El director del equipo, Stella, insistió en que perderse la FP1 fue un factor mucho mayor para Piastri que no recibir el nuevo suelo hasta la FP3, porque el nuevo suelo pudo añadir carga aerodinámica al coche sin cambiar su equilibrio aerodinámico.

"El principal impacto en su fin de semana fue el hecho de que se perdió la FP1, más que no tener los nuevos componentes", explicó Stella. "Cuando las condiciones son tan difíciles, te pones a tono desde el punto de vista de la conducción. Oscar estaba pagando un poco el precio, ciertamente, de haberse perdido la FP1.

"Las nuevas piezas, especialmente el suelo, añaden carga aerodinámica sin cambiar las características del coche, así que no creo que este sea un factor importante. Oscar estaba en una buena línea de mejora en la clasificación. Así que, en todo caso, diría que lo que más lamenta es no haber podido hacer el último intento en Q3".

Stella dijo que McLaren seguiría alternando en futuras ocasiones cuando quiera realizar una prueba comparativa entre componentes nuevos y antiguos, con Piastri listo para tener prioridad en la próxima actualización en los entrenamientos del viernes.

"Normalmente, en cuanto a la prioridad para nuestros pilotos, alternamos", añadió Stella. "En el evento anterior, Lando se perdió la FP1 y esta era la vez de que Oscar se perdiera la FP1. Y cuando se trata de introducir nuevas piezas, normalmente alternaríamos, incluso en cuanto a la prioridad para probar las nuevas piezas".