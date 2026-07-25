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Fórmula 1 GP de Hungría

Sanción a Hamilton cambia la parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026

Lewis Hamilton recibió tres puestos de penalización tras la clasificación en el Hungaroring, lo que modificó la parrilla de largada del Gran Premio de Hungría.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría por obstruir a Oscar Piastri durante la clasificación del sábado en el circuito de Hungaroring.

El piloto de Ferrari había clasificado segundo, pero ahora deberá arrancar quinto el domingo en la 11° ronda de la temporada.

Quienes avanzan un puesto en el orden de largada ante esta decisión son: Charles Leclerc, Kimi Antonelli y Piastri.

La explicación de los comisarios para sancionar a Hamilton:

"Los Comisarios escucharon al piloto del auto 44 (Lewis Hamilton), al piloto del auto 81 (Oscar Piastri), a los representantes de los equipos y revisaron el video, la telemetría, la radio del equipo y la evidencia de las cámaras a bordo.

"Al aproximarse a la Curva 1, el auto 44 circulaba a una velocidad significativamente reducida sobre la línea de carrera mientras el auto 81 se aproximaba en vuelta rápida.

"El piloto del auto 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje de radio del equipo referente a la proximidad del auto 81 sino hasta que este último ya estaba muy cerca. Declaró además que, debido a la posición de su auto en la pista, el auto 81 no era visible en sus espejos.

"El auto 81, que venía en vuelta rápida, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva abriéndose en la trazada y viéndose forzado a abortar la vuelta.

"Tras examinar la evidencia disponible, los Comisarios determinaron que el auto 44 obstaculizó innecesariamente al auto 81 durante la calificación.

"De conformidad con el Reglamento de F1 de la FIA y las directrices de penalización establecidas para este tipo de infracciones en la Calificación, los Comisarios imponen una penalización de tres puestos en la parrilla al piloto del auto 44"

También lee:

La parrilla de salida actualizada para el GP de Hungría de F1 2026

1

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

3

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

5

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

7

 

 George Russell
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

9

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

11

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

13

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

17

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

19

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

21

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

 

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