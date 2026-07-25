Antonelli también es sancionado tras la clasificación del GP de Hungría

Kimi Antonelli recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría luego de que los comisarios deportivos determinaran que no redujo suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla durante la clasificación del sábado.

El piloto de Mercedes también recibió un punto de penalización en su superlicencia, con lo que ahora acumula cuatro en los últimos 12 meses.

La investigación se centró en un incidente ocurrido en el final de la Q3, cuando Max Verstappen hizo un trompo en la última curva y motivó banderas amarillas en el sector. Antonelli pasó por allí justo después y mejoró ligeramente su tiempo, aunque se mantuvo en el cuarto puesto que tenía.

El accionar fue del líder del campeonato fue investigado por los comisarios deportivos, quienes concluyeron que Antonelli sí levantó el pie del acelerador respecto a su vuelta rápida anterior, tal como sostuvo el piloto y confirmó la telemetría. Sin embargo, consideraron que esa reducción de velocidad fue demasiado breve e insuficiente.

De acuerdo con la explicación oficial, aunque Antonelli levantó el acelerador 16 metros antes de ingresar al sector con bandera amarilla y llegó a ese punto 14 km/h más lento que en su intento previo, terminó pasando por el lugar del incidente a una velocidad 3 km/h superior debido a que frenó menos al entrar en la curva. Además, el tiempo registrado en ese minisector fue apenas 0,03 segundos más lento que su mejor referencia y la reducción de velocidad fue inferior al 1%, según indicaron los representantes de la FIA.

Los comisarios señalaron que este caso era diferente de otros en los que no se había aplicado ninguna sanción -con el recuerdo fresco de la pole que logró George Russell este año en Austria pese a pasar por un sector de bandera amarilla-, ya que no existió una diferencia significativa de velocidad en el minisector respecto de la vuelta rápida previa del piloto bajo circunstancias similares.

Si bien las directrices de sanciones de la FIA recomiendan una penalización de cinco posiciones en la parrilla para este tipo de infracción, los comisarios decidieron reducirla a tres posiciones al considerar como atenuantes que Antonelli sí realizó una reducción de velocidad —aunque insuficiente y no sostenida— y que dispuso de poco tiempo y distancia para reaccionar a la bandera amarilla.

Con el castigo aplicado, Antonelli pasará de cuarto a séptimo en la parrilla de salida del domingo, un lugar por detrás de su compañero en Mercedes, Russell.