Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Hungría

Antonelli también es sancionado tras la clasificación del GP de Hungría

Los comisarios aplicaron un castigo a Antonelli por no reducir la velocidad bajo banderas amarillas en la clasificación de Hungría.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del sábado en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
38

Kimi Antonelli recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría luego de que los comisarios deportivos determinaran que no redujo suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla durante la clasificación del sábado.

El piloto de Mercedes también recibió un punto de penalización en su superlicencia, con lo que ahora acumula cuatro en los últimos 12 meses.

La investigación se centró en un incidente ocurrido en el final de la Q3, cuando Max Verstappen hizo un trompo en la última curva y motivó banderas amarillas en el sector. Antonelli pasó por allí justo después y mejoró ligeramente su tiempo, aunque se mantuvo en el cuarto puesto que tenía.

También lee:

El accionar fue del líder del campeonato fue investigado por los comisarios deportivos, quienes concluyeron que Antonelli sí levantó el pie del acelerador respecto a su vuelta rápida anterior, tal como sostuvo el piloto y confirmó la telemetría. Sin embargo, consideraron que esa reducción de velocidad fue demasiado breve e insuficiente. 

De acuerdo con la explicación oficial, aunque Antonelli levantó el acelerador 16 metros antes de ingresar al sector con bandera amarilla y llegó a ese punto 14 km/h más lento que en su intento previo, terminó pasando por el lugar del incidente a una velocidad 3 km/h superior debido a que frenó menos al entrar en la curva. Además, el tiempo registrado en ese minisector fue apenas 0,03 segundos más lento que su mejor referencia y la reducción de velocidad fue inferior al 1%, según indicaron los representantes de la FIA. 

Los comisarios señalaron que este caso era diferente de otros en los que no se había aplicado ninguna sanción -con el recuerdo fresco de la pole que logró George Russell este año en Austria pese a pasar por un sector de bandera amarilla-, ya que no existió una diferencia significativa de velocidad en el minisector respecto de la vuelta rápida previa del piloto bajo circunstancias similares. 

Si bien las directrices de sanciones de la FIA recomiendan una penalización de cinco posiciones en la parrilla para este tipo de infracción, los comisarios decidieron reducirla a tres posiciones al considerar como atenuantes que Antonelli sí realizó una reducción de velocidad —aunque insuficiente y no sostenida— y que dispuso de poco tiempo y distancia para reaccionar a la bandera amarilla. 

Con el castigo aplicado, Antonelli pasará de cuarto a séptimo en la parrilla de salida del domingo, un lugar por detrás de su compañero en Mercedes, Russell.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Ferrari asume la culpa por la sanción a Lewis Hamilton en la clasificación de Hungría
Artículo siguiente ¿Cuánto tiempo ganó Aston Martin con su actualización para el GP de Hungría de F1?

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

Gasly describe los problemas de Alpine en Hungría: "No puedo conducir como me gustaría"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Gasly describe los problemas de Alpine en Hungría: "No puedo conducir como me gustaría"

Alpine: "Hay que reconocer el trabajo" de Colapinto y Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Alpine: "Hay que reconocer el trabajo" de Colapinto y Gasly

Sanciones a Hamilton y Antonelli cambia la parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Sanciones a Hamilton y Antonelli cambia la parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026
Más de
Andrea Kimi Antonelli

Antonelli, decepcionado: "Sin la bandera amarilla habría luchado por la pole"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Antonelli, decepcionado: "Sin la bandera amarilla habría luchado por la pole"

Mercedes: El problema de software "afectó más a George que a Russell que a Antonelli"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Mercedes: El problema de software "afectó más a George que a Russell que a Antonelli"

Los fans no tienen una imagen real del rendimiento de los pilotos en 2026, pero se puede arreglar, dice el jefe de Haas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Los fans no tienen una imagen real del rendimiento de los pilotos en 2026, pero se puede arreglar, dice el jefe de Haas
Más de
Mercedes

Las razones detrás del complicado viernes de Mercedes en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Las razones detrás del complicado viernes de Mercedes en Hungría

Russell: Lo que Mercedes "temía" de Ferrari se hizo realidad el viernes en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Russell: Lo que Mercedes "temía" de Ferrari se hizo realidad el viernes en Hungría

"Te voy a estirar el cuello como a un pollo"; la palabras del padre de Antonelli por los límites de pista

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
"Te voy a estirar el cuello como a un pollo"; la palabras del padre de Antonelli por los límites de pista

Últimas noticias

NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Indianápolis
NASCAR Cup Indianápolis: Suárez arrancará segundo detrás de su compañero Hocevar

Leclerc: "He perdido mucho en las curvas 1 y 12 y la culpa es mía. Mañana intentaré ganar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Leclerc: "He perdido mucho en las curvas 1 y 12 y la culpa es mía. Mañana intentaré ganar"

Gasly describe los problemas de Alpine en Hungría: "No puedo conducir como me gustaría"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Gasly describe los problemas de Alpine en Hungría: "No puedo conducir como me gustaría"

¿Cuánto tiempo ganó Aston Martin con su actualización para el GP de Hungría de F1?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
¿Cuánto tiempo ganó Aston Martin con su actualización para el GP de Hungría de F1?