Así son las mejoras de Mercedes para el GP de la Gran Bretaña

Los cambios, que tienen que ser notificados a la FIA antes de que los coches puedan rodar en pista, incluyen una revisión de la suspensión delantera, de las aletas laterales, del suelo, de los alerones traseros y de los alerones del dorsal.

En la suspensión delantera, Mercedes ha añadido volumen a los componentes de la varilla de empuje y de la pata trasera donde se unen al chasis.

El equipo ha explicado que el motivo de este ajuste es reducir el flujo en el lado del chasis para ayudar a eliminar "un vórtice que posteriormente mejora el flujo por debajo del suelo".

Mercedes ha reposicionado los álabes en el lado del chasis por delante del sidepod, lo que ayuda a mejorar la calidad del flujo en el conducto del radiador y a ofrecer un mejor rendimiento de la refrigeración.

También se ha incrementado la ranura de la aleta del borde del suelo hacia delante, así como la inclinación de la posición delantera, ambas destinadas a elevar la carga del suelo hacia delante.

También se ha realizado un pequeño cambio de inclinación en la valla del suelo delantera, para aumentar el delta de presión a través de ella. Esto aumenta la carga del suelo y también mejora el flujo hacia el difusor.

Detalle del Mercedes W13. Photo by: Jonathan Noble

Otro cambio centrado en mejorar la calidad del flujo bajo el piso es un alerón trasero revisado.

En la parte trasera del coche, el W13 cuenta con una punta del alerón trasero reperfilada para reducir la inclinación, que es específica para la pista y está orientada a reducir la resistencia aerodinámica sin perder demasiada carga aerodinámica.

Antes del fin de semana, George Russell dijo que esperaba que los cambios fueran suficientes para poner a Mercedes a la altura de Red Bull y Ferrari.

Después de haber tenido problemas en los últimos circuitos llenos de baches, el suave escenario de Silverstone debería adaptarse mejor a la forma en que el mejor rendimiento del equipo parece darse cuando el coche corre muy cerca del suelo.

"Creo que esta naturaleza de alta velocidad de Silverstone, una superficie más suave, definitivamente jugará a nuestro favor un poco más de lo que ha hecho en los tres eventos anteriores", dijo Russell.

"Pero aún así, no hay garantías porque, como he dicho antes, en cada carrera que vamos estamos desbloqueando una cuestión diferente del coche. Pero tenemos una relativa fe en que este será un fin de semana más competitivo para nosotros, no sólo con las actualizaciones, sino también con la naturaleza del circuito", finalizó el piloto británico.

Detalle del Mercedes W13. Photo by: Jonathan Noble