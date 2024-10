Mercedes admite que no vio los riesgos de poner a Antonelli en la FP1 de Monza

Mercedes ha admitido que no acertó a la hora de darse cuenta de las presiones a las que se enfrentaría Andrea Kimi Antonelli en su primera FP1 como local en Monza.

El fabricante alemán decidió dar a Antonelli su primer entrenamiento oficial con su coche en el Gran Premio de Italia, el mismo fin de semana en que iba a ser anunciado como piloto 2025.

Pero a pesar de mostrar una velocidad impresionante nada más salir de boxes, todo se torció para Antonelli a los diez minutos de la sesión, cuando se estrelló en la curva Parabolica tras apretar demasiado y demasiado pronto.

Reflexionando sobre los acontecimientos de ese día, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que no fue un error dar a Antonelli su primera salida en Monza en tales circunstancias, pero reconoce que habría sido más prudente en retrospectiva dejarle correr primero en otro lugar.

"No diría que fue un error, pero creo que no estuvimos del todo acertados al evaluar las presiones a las que podría verse sometido", dijo Wolff a Motorsport.com.

"El motivo es que hablamos de ello y de cómo enfocar la sesión. Ha estado brillante en las pruebas. Nunca se ha equivocado en los miles de kilómetros que ha hecho".

"Pero es diferente si eres un piloto italiano, tienes 18 años, estás en Monza y es tu primera oportunidad".

Toto Wolff y Andrea Kimi Antonelli Photo by: Motorsport Images

"Tal vez si hubiéramos considerado eso como un factor de riesgo contra el conjunto de datos que teníamos de él, probablemente habría sido prudente darle una FP1 que habría sido en una zona horaria totalmente diferente a la de Italia. Pero aprenderá mucho de ello".

Si bien que el accidente de Antonelli no fue ideal en términos de causar daños en el coche de George Russell, Wolff admitió que otra de sus preocupaciones era el impacto emocional que el error tendría en el joven italiano en un fin de semana en el que estaba bajo los focos.

"Pensé que no fue bueno para él, porque pensé que fue una pena para él", añadió Wolff.

"Fue tan rápido, y esa fue su primera sesión en Italia, a punto de ser anunciado como piloto, que todo el mundo se adelantó".

"Me gusta su enfoque. Es rápido en la primera vuelta al salir de boxes, y eso es lo que ha demostrado. Obviamente, me hubiera gustado que estuviera en lo más alto de la clasificación y eso me lo ha quitado porque el coche ha volado, y algunas de esas velocidades sólo se consiguieron mucho más tarde durante el fin de semana".

"Obviamente era demasiado rápido para las condiciones de la pista y para el coche en ese momento, así que se trataba de equilibrar la ambición, la motivación y la habilidad con la experiencia de que la FP1 es la FP1".

"Sabía que eso lo iba a perjudicar, que lo iba a hacer daño emocionalmente".

Sin riesgo

Mercedes es consciente de que, a pesar de todo el talento y potencial de Antonelli, le falta experiencia, y eso significa que probablemente habrá más accidentes en el futuro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pero Wolff cree que desarrollarlo en el entorno de Brackley es el enfoque correcto para sacar lo mejor de él.

"Creo que el equipo de F1 al que te unes como joven piloto es fundamental para tu rendimiento y para tu desarrollo", dijo.

"Por eso decidimos también traerlo directamente a Mercedes, para que estuviera menos contaminado con otro modus operandi diferente".

"No digo que sea peor o mejor. Pero creo que queremos hacerlo a la manera de Mercedes con él, lo que significa también invertir en este tipo de errores que ocurren. Así que ciertamente sabemos de la responsabilidad que tenemos en su desarrollo y también en sus resultados".

Cuando se le preguntó si consideraba que Mercedes había apostado por Antonelli a estas alturas, Wolff respondió: "No, no es una apuesta. Sería una apuesta si no creyeras en su capacidad".

"Tenemos que darle tiempo para que se desarrolle. No esperamos que, al aterrizar en Australia (el año que viene), arrase con todo el mundo. Esa no es la expectativa".

"Creo que no deberían ser las expectativas de nadie. Hay que darle tiempo para que se desarrolle, y entonces puede llegar a ser muy bueno. Pero hay que darle tiempo".