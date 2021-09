Mercedes aceptaría cambios para facilitar el ingreso de VW a la F1

La F1 tuvo una nueva importante reunión el domingo en Monza sobre la próxima fórmula técnica de motores que se encamina para ser introducida en 2026.

Los fabricantes de motores de la F1 han estado discutiendo las opciones para hacer una unidad de potencia más sencilla, sostenible y rentable, atrayendo el interés de otros fabricantes que no están en el campeonato actualmente.

Una de las partes más interesadas es el Grupo VW, que tuvo a dos de sus marcas -Audi y Porsche- representadas en la última gran reunión celebrada en Austria en julio.

Parte del impulso para simplificar las unidades de potencia viene de la mano de la eliminación del elemento MGU-H que se utiliza para recuperar o almacenar energía hacia y desde el turbocompresor del coche.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, confirmó que el plan era eliminar el MGU-H de las unidades de potencia entrantes, diciendo que era un compromiso que Mercedes estaba dispuesto a hacer para ayudar a traer al Grupo VW a la categoría.

Pero Wolff, previo a la reunión de Monza, agregó que había otras áreas en las que todavía era necesario llegar a un acuerdo.

"El MGU-H va a ser eliminado si podemos encontrar una alineación de muchos otros puntos", dijo Wolff.

"Creo que es un compromiso que, no puedo hablar por nadie más, pero en Mercedes estamos dispuestos a tomar para facilitar la entrada del Grupo Volkswagen".

"Pero hay otros temas en los que hay que encontrar un compromiso. Y, si no se puede encontrar un compromiso, entonces probablemente volveremos a la gobernanza y tendremos un reglamento de 2026 que la FIA y la FOM van a presentar".

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull. Photo by: FIA Pool

La F1 busca reforzar su nivel de participación de los fabricantes tras la decisión de Honda de abandonar la F1 al final de la actual temporada.

Si bien Red Bull se hará cargo de la propiedad intelectual de Honda el próximo año y suministrará sus propios motores a través de una nueva empresa llamada Red Bull Powertrains, sólo Mercedes, Renault y Ferrari permanecen en la parrilla como fabricantes de coches de calle de pleno derecho.

Los combustibles sostenibles son uno de los principales objetivos de las conversaciones para garantizar que las unidades de potencia cumplan los requisitos medioambientales de los fabricantes.

El jefe de Red Bull F1, Christian Horner, ha animado a la categoría a adoptar un enfoque de "arrancar de cero" para las unidades de potencia entrantes, sintiendo que sería la mejor manera de atraer el interés de nuevas partes.

"Yo diría que cualquier nuevo fabricante que llegue estará obviamente interesado en arrancar de cero", dijo Horner en julio pasado.

"Se puede entender que los fabricantes existentes, que han invertido en estos motores, quieran transferir la propiedad intelectual al nuevo motor".

"Pero, por supuesto, este motor actual es extremadamente caro, y la forma de reducir el costo, por el momento, en todas las discusiones en las que me he sentado, no se ha logrado".

"Así que creo que no es tan fácil como implementar un tope de costos, porque por supuesto un motor es mucho más difícil de vigilar cuando la combustión se aplica a muchos otros aspectos, especialmente si eres un equipo de propiedad de un fabricante o un fabricante de motores en la Fórmula 1".