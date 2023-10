La clave para que Mercedes invierta su tendencia de arrancar mal

Para el regreso del efecto suelo a la F1 en 2022, Mercedes intentó que su monoplaza W13 rodara lo más cerca posible del asfalto para conseguir la máxima carga aerodinámica teórica.

Sin embargo, el coche se vio perjudicado por un grave porpoising, en el que los baches e imperfecciones del asfalto obligaron a tener que alterar la altura de pilotaje, lo que significó que el equipo no pudo replicar lo que habían logrado en el simulador y en el túnel de viento en condiciones de control perfectas.

Aun así, la victoria de George Russell al sprint y en la carrera principal del GP de Brasil a finales del año pasado animó a Mercedes a seguir con su arquitectura de coche 'sin pontones' para 2023.

Pero muchos creen que el equipo alemán se volcó demasiado hacia el otro lado, en el sentido de que diseñó su monoplaza W14 a una altura de pilotaje excesivamente alta.

Después de haber sido capaz de bajar la configuración, el equipo tuvo problemas para mantener el coche dentro de su ventana de funcionamiento ideal.

A medida que los ingenieros trataban de optimizar el Mercedes durante cada fin de semana, se producían grandes oscilaciones en el rendimiento.

A menudo, Russell y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, eran más lentos en las primeras sesiones de entrenamientos, podían transmitir opiniones opuestas sobre el manejo del coche y cambiaban significativamente la puesta a punto de cara a la FP2.

Después, ambos empezaban a progresar en la clasificación y finalmente alcanzaban su máximo rendimiento en los últimos stints de la carrera.

Los cambios durante la noche se han atribuido a menudo al trabajo en el simulador remoto realizado por el tercer piloto, Mick Schumacher.

El jefe del equipo, Toto Wolff, trató de explicar la tendencia a principios de esta temporada, diciendo: "Tendemos a dar un salto del viernes al sábado en la comprensión del trabajo de simulación nocturno. Y se puede ver que en los fines de semana al sprint nos cuesta más que en un fin de semana convencional".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images